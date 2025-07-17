Albertville – La Plagne arasında 131 km’lik parkurda 2025 yılında 33.kez düzenlenecek L’Étape du Tour de France Dünya Şampiyonası’nda 90 ülkeden 16 bin katılımcının yer alacağı dev organizasyonda Türk bisikletçiler ilk kez start çizgisinde yer alacak.

Visa Maximiles Black L’Etape Türkiye by Tour de France’ın 2024 İstanbul etabında genel klasman lideri olarak sarı mayoya uzanan Şeniz Pamuk ve Anton Hrabovskyi, aynı yarışta kadınlar uzun parkur ikincisi olan Züleyha Dikbaş, Türkiye’yi bu prestijli şampiyonada temsil edecek. L’Étape Türkiye ekibi de bu tarihi anın bir parçası olmak üzere Fransa’da sporcuların yanında olacak.

Tour de France ekosisteminde bir ilk: Türkiye’den üç sporcu dünya sahnesinde

Visa Maximiles Black L’Etape Türkiye by Tour de France’ın 2024 ayağında uzun parkurun kadınlar galibi olan Rise Performance Club’tan Şeniz Pamuk, 3:26:02'lik süresiyle sarı mayoyu kazanarak L’Étape du Tour bileti kazanmıştı. Erkeklerde ise 2:55:05 ile Asperox BikePedia Racing Team’den Anton Hrabovskyi, hem genel klasman birincisi hem de “Dağların Kralı” unvanıyla Fransa yolunu tutmaya hak kazanmıştı. Kadınlar kategorisinde ikinci sırayı alan Asperox BikePedia Racing Team’den Züleyha Dikbaş da ülkemizi dünya şampiyonasında temsil edecek isimler arasında yer aldı.

Fransa’da Türkiye rüzgarı esecek

Fransa’nın tarihi ve zorlu parkurlarında pedallayacak olan sporcularımız, Tour de France ruhunu uluslararası arenada yaşatmaya hazırlanıyor. İlk kez Tour de France’ın yarış kültürünü Türkiye’ye taşıdı ve bu yıl binlerce sporcuyu L’Étape Türkiye by Tour de France organizasyonunda ağırladı.

“CHAMPIONS OF TÜRKİYE” Dünya sahnesinde

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı bu ikonik yarışta Türk bayrağını dalgalandıracak üç sporcu için özel olarak hazırlanan “Champions of Türkiye” afişi, bu tarihi adımı simgeliyor.

Visa Maximiles Black L’Etape Türkiye by Tour de France 2024 ilk yılında güçlü destekçileriyle heyecan yarattı

L’Étape Türkiye by Tour de France, dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu olan Tour de France’ın resmi organizasyonu olarak Türkiye’ye ilk kez 2024 yılında 78 Event organizasyonu ile taşındı. Etkinliğin isim sponsorluğunu, Visa ve Türkiye İş Bankası'nın seyahat ayrıcalıkları sunan kart markası Visa Maximiles Black üstlendi. T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşen organizasyona, Fransa Büyükelçiliği’nin yanı sıra, Asperox, CarrefourSA, SPX Türkiye, Mosso Bisiklet, gibi markalar etkinliğin paydaşları arasında yer aldı. Etkinliğin yarış direktörlüğünü, Türkiye Bisiklet Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu üstlenirken; uluslararası koordinasyon Tour de France organizasyon ekibinden Mathieu Clanchin liderliğinde yürütüldü.

İstanbul, 12 Ekim 2025 Pazar günü Tour de France’ın yol bisikleti resmi amatör Visa Maximiles Black L’Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışına ikinci kez ev sahipliği yapacak.