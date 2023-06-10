HABER: DİNÇER KARACALAR

Henüz 15 yaşındayken dünyaca ünlü yıldız Jim Carrey’nin sahibi olduğu Baby Face adlı ajansın düzenlediği yarışmaya başvuran ve 1 milyon Kanadalı arasından birinci seçilerek sinema dünyasına adım atan Leo Yılmaz, aldığı eğitimler ve Hollywood setlerinde yıllar boyunca kazandığı tecrübelerin ardından Türkiye’ye iddialı bir dönüş yaptı.

İLK İKİ FİLM HAZIR

İlk olarak ‘Alfa Fortuna’ adında bir yapım, müzik ve prodüksiyon şirketi kuran Leo Yılmaz, ilk sinema filmi projelerini hayata geçirdi. Korku türündeki “Zuhruf Saye” ve “Kara Anne” filmlerine yapımcı, senarist, yönetmen olarak imzasını atan Yılmaz, şimdilerde projelerini sinemaseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.

YENİLERİ YOLDA

2023 yılı sona ermeden bir süredir üzerinde çalıştığı film projelerini de tamamlamayı planlayan Leo Yılmaz’ın hedefi; Türk sinemasının başarısını tüm dünyaya göstermek: “Neden biz de uluslararası yapıtlar üretemiyoruz? Oysa bunu başarabilecek yeteneğimiz ve gücümüz var. Film ve medya sektöründe ülkeme katkı sunmak istiyorum. Bu amaçla çalışmalarımı sürdüreceğim.”

Leo Yılmaz kimdir?

Leo Yılmaz, 21 Ağustos 1988’de İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte Kanada’ya yerleşti. 15 yaşındayken Jim Carrey’nin sahibi olduğu Baby Face ajansının düzenlediği oyunculuk yarışmasını 1 milyon Kanadalı arasından sıyrılmayı başararak kazandı. Ajans tarafından 1 yıllık oyunculuk, televizyon ve radyo programı ile ödüllendirildi. Leo Yılmaz, Windsor Üniversitesi Siyaset Bilimi programına katıldı, ancak üçüncü yılında sinema sevgisi nedeniyle okulu bıraktı. Kanada ve Amerika’da birçok projede ‘gölge yönetmen’ olarak yer aldı. Çok sayıda Hollywood projesinde de yönetmen yardımcısı, görüntü yönetmeni, makyaj sorumlusu ve stilist, yapım direktörü, yönetmen ve yapımcı olarak görev yaptı. Jennifer Lawrence’ın başrolde oynadığı “Anne!” filminde saç stilisti ve makyaj görevlisi, Rob Schmidt’in yönettiği “Korku Kapanı”nda sanat yönetmeni, Adam Wingard’ın yönettiği “Katliam Gecesi”nde yardımcı yönetmen, “Ben Ölmeden Önce” filminde prodüksiyon amiri, Karyn Kusama’nın başyapıtlarından “Davet”te cast sorumlusu, Luke Wilson ve Kate Beckinsale’in başrolü paylaştığı “Boş Oda”da prodüksiyon asistanı, Stuart Hazeldine’in yönettiği “Sınav”da kameraman olarak çalıştı. 2013’te yolu yönetmen Denis Villeneuve ile kesişti. Villeneuve, Jake Gyllenhaal’ın başrolde olduğu filmde Leo Yılmaz’ı kamera arkası yönetmeni yaptı. 2016’da “Geliş” filminde de tüm filmin prodüksiyonunun sorumluluğunu Yılmaz’a verdi. Yıllarca Hollywood ve Kanada sinemasında gölge yönetmenlik yapan Leo Yılmaz, 2022’de Türkiye’ye temelli olarak döndü. 2022 yazında şehit aileleri ve engelli bireyler için yardım kampanyaları düzenleyen Leo Yılmaz, şimdilerde kurduğu yapım şirketiyle projelerini hayata geçiriyor.