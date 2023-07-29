Haber: Mert Osman Erman

Çin'de 1,400 günden fazla süredir tutulan Tayvanlı iş adamı için zorlu bir süreç sona ermişti.

Bu hafta BBC'ye verdiği röportajda "Pasaport kontrolünden geçtikten sonra büyük bir rahatlama hissettim ve biraz ağladım," dedi. "Özgür dünyaya geri döndüm."

Bay Lee, 2019 yılında Şenzhen'deki polis memurlarının fotoğraflarını çektikten sonra tutuklandı ve hapishaneye konuldu. Casusluk ve devlet sırlarını çalmakla suçlandı - bu suçlamayı şimdi reddediyor.

Temmuz 2021'de hapishaneden serbest bırakıldı, ancak "siyasi haklarından mahrum bırakıldığı" için Çin'den ayrılması engellendi.

Çin'in ana karasından olmayan mahkumlar üzerinde bu çıkış yasağı da dahil olmak üzere bu cezayı uygulaması nadirdir. Aktivistler, Bay Lee'nin Tayvanlı kimliğinin, gerginlikler artarken yetkilileri bir siyasi noktayı ortaya koymaya teşvik etmiş olabileceğini söylüyor.

Tayvan, kendi yasalarına ve demokratik olarak seçilmiş liderine sahip, ana karadan farklı bir şekilde yönetilen bir ada olarak kendisini görür.

Ancak Çin, adayı nihayetinde zorla olsa bile Pekin'in kontrolü altına girecek bir ayrılıkçı bölge olarak görüyor. Bay Lee gibi binlerce Tayvanlı, Çin'de iş yapmaktadır ve Bay Lee de Ağustos 2019'da iş gezisine gelmişti. O zamanlar bir teknoloji şirketi için çalışıyordu.

Doğu şehri Suzhou'da daha önce çalışmış ve yaşamıştı ve yılda iki kez ana karayı ziyaret etmişti.

Ziyareti sırasında Hong Kong'da, şehir tarihinin en yaygın pro-demokrasi protestolarıyla sarsılıyordu. Neredeyse her hafta sonu, şehirde polis ve göstericiler arasında artan şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Meraklı ve göstericilerin sebep olduğu sorunlar konusunda empatik olan Bay Lee, Hong Kong'a kısa bir yolculuk yaptı. Orada bir mitinge kenardan katıldı ve destek mesajları içeren broşürler dağıttı. Ardından, ana karadaki Şenzhen şehrine bir meslektaşıyla buluşmak üzere gitti.

O sırada Şenzhen'de stadyumda yüzlerce silahlı polis memuru toplandı ve zırhlı araçlar sergileniyordu. Birçok kişi, Pekin'in Hong Kong'daki protestoları bastırmak için bu güçleri göndereceğinden endişe ediyordu.

İş adamı, otel odası penceresinden etkinliği gördü, bu yüzden stadyuma giderek birkaç fotoğraf çekti. Uyarı levhalarının olmadığını ve polis kordonunu geçmediğini söyledi. Diğer birçok kişi de sahneleri fotoğraflıyordu.

Bay Lee, casusluk yaptığını reddediyor. "Ben sadece meraklı bir geçen biriyim... eğer gerçekten bazı devlet sırları olsaydı, her şey bir otelden nasıl görülebilirdi?" diyor.

Şenzhen'den ayrılırken, işi için Tayvan'a geri götürdüğü on video kamerası havaalanı yetkililerinin dikkatini çekti.

Onu durdurup bagajını ve telefonunu aramak için durdurmuşlar ve Şenzhen stadyumundaki polis kuvvetlerinin fotoğraflarını bulmuşlar.

Ulusal güvenlik görevlileri daha sonra onu bir otele götürdü ve "belirli bir yerde ikamet ederek gözetim altında tutma" sürecine tabi tuttu. 72 gün boyunca odasından çıkmalarına izin verilmedi ve her gün üç kişi tarafından gözetlendi. Televizyon izlemesi, gazete okuması, perdeleri açması hatta konuşması bile yasaktı.

Bay Lee, "Aslında, her gün onların sorgulamalarını dört gözle bekliyordum, yoksa kimse benimle konuşmak istemezdi," diyor. "Her gün yapacak bir şeyim yoktu, bu yüzden sadece zeminin altını, yatağın altını ve tavanı temizledim. Acı vericiydi."

Aktivistlere göre, Çin, milli güvenlik suçlarıyla suçlanan kişilere karşı bu gizli ve keyfi gözaltı şeklini sık sık kullanır. Mahkemesiz aylarca alıkonulabilirler.

Daha sonra Bay Lee, bir gözaltı merkezine götürüldü ve aylar sonra tekrar ortaya çıktı.

Devlet yayın kuruluşu CCTV'de, "ana vatan için zararlı işler yaptığım için üzgün hissediyorum," dedi.

Bay Lee, BBC'ye şunları söyledi: "Mümkün olduğunca çabuk serbest bırakılmak için özür diledim. "Digniteden etkilenmemeniz gerekiyordu."

Ancak bunun ardından hemen yargılandı ve "yabancı casusluk ve yasadışı olarak devlet sırlarını gönderme" suçundan bir yıl on ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin devlet medyası, Bay Lee'nin Şenzhen stadyumunun fotoğraflarını Tayvan gruplarına gönderdiğini iddia ederek onun hakkında geniş kapsamlı raporlar yayınladı.

Ayrıca, ABD'de eğitim aldığı ve Tayvan'daki sivil toplum kuruluşlarının bir üyesi olduğu gerçeğini de kaydederek Tayvan bağımsızlık aktivisti olduğunu iddia ettiler, ki Bay Lee bunu reddediyor.

Bay Lee cezasını Guangdong'da bir hapishanede çekti ve orada 15 diğer mahkumla küçük bir hücreye sıkıştırıldı. Ama onun için hapishane gözetimden daha iyi bir durumdu - en azından yanında insanlar vardı.

Her gün bir üretim hattında çalıştırıldı ve her gün bilgisayar kablolarını sarmak zorunda kaldı. Görevlerini zamanında bitiremezlerse fiziksel cezalandırmalara maruz kalıyorlardı.

Çin'in Tayvan İşler Ofisi, BBC'nin sorularına yanıt vermedi. BBC, Bay Lee'nin iddialarının tamamını bağımsız olarak doğrulayamadı, ancak gözaltı sürecine ilişkin anlatısı diğer tutuklular tarafından paylaşılanlarla benzerlik gösteriyor.

Yargılaması sırasında Bay Lee'ye "siyasi haklarından mahrum bırakma" cezası verilmişti. O zamanlar, kendisini zaten bir Çin vatandaşı olarak görmüyordu, bu nedenle çok fazla düşünmediğini söyledi.

Ancak serbest bırakılmasına bir ay kala, anakaradan başka iki yıl daha ayrılamayacağını öğrenince şok oldu.

İnsan Hakları İzleme örgütünden Yaqiu Wang, Bay Lee'nin durumunda "Çin hükümetinin bir noktayı ortaya koymak istediğini" söyledi, "o bir Çin vatandaşı."

Çin'de ulusal güvenlik suçları nedeniyle tutuklanan Tayvanlı bağlantılı bireylerin sayısını tespit etmek zordur. Ancak Pekin ile Taipei arasındaki ilişkilerin kötüleşmesiyle bu sayının arttığını "makul" olduğunu söyledi.

Nisan ayında Pekin'e eleştiriler içeren kitaplar bastıran Tayvan merkezli yayıncı Fucha, milli güvenliği tehlikeye atmaktan gözaltına alınmıştı. O ayın başlarında, Tayvanlı aktivist Yang Chih-yuan ayrılıkçılıkla suçlanmıştı.

Çin makamlarının Bay Lee'ye karşı daha önceki davalarla karşılaştırıldığında farklı bir şekilde davranması, Tayvanlı tutuklulara karşı daha sert davrandıklarına işaret edebilir.

İnsan hakları aktivisti Lee Ming-che geçen yıl beş yıllık cezasını tamamladığında Tayvan'a hemen dönmek için izin verildi.

Lee Meng-chu'nun durumunda, serbest bırakılmasından sonra ilk haftalarda Çin polisi tarafından birkaç kez arandığını söyledi. Şangay'da bir uçağa binerek Çin'i terk etmeye çalıştığında göçmenlik görevlileri tarafından durdurulmuştu.

Bir süre sonra, daha az katı polis gözetimi altında olduğunu hissetti. Ülkeyi terk edemediğine göre, gezi tutkunu olan Bay Lee, Çin'in çeşitli şehirlerini ziyaret etmeye karar verdi, bunun için tasarruflarını ve ailesinden gelen fonları kullandı.

Ancak bu yalnız bir yaşamdı. Ailesi, ona karşı daha fazla intikam korkusuyla onunla iletişime geçmekten kaçındı. Diğer Tayvanlı iş adamları, kendilerinin de Çin yetkilileri tarafından hedef alınabileceği korkusuyla ondan uzaklaştılar.

"Ben zaten [Pekin'in] kurbanı oldum, kendi insanlarım tarafından izole edilmek, ikinci kez mağdur edilmek gibiydi," dedi.

Daha sonra Çin vatandaşları ve aktivistler dahil olmak üzere Çinlilerle yavaş yavaş arkadaş oldu. Başlangıçta, devlet medyasında görünüşünden sonra tanınacağından veya hatta saldırıya uğrayacağından endişe ediyordu.

Ancak Bay Lee, tam tersinin olduğunu söylüyor. Onlardan birçok kişi ona iyilik gösterdi ve hatta ona kalacak bir yer bile teklif etti.

Şimdi Japonya'da olan Bay Lee, Tayvan'a dönmek için zorlu sürecinden sonra biraz dinlenmek için burada kalmayı planlıyor.

Daha önce sadece Çin'i karlı bir iş yapmak için bir yer olarak gördüğünü ancak şimdi yeni bir anlayış kazandığını söylüyor.

"Yüzeyin arkasında yaşanan kötü şeylere çok fazla dikkat etmedim," diyor.

"Komünist Parti'nin daha iyi olduğunu düşündüm. Bunu bana olana kadar ne kadar saf olduğumu fark etmedim."