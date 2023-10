Fotoğrafçı ve akademisyen Laleper Aytek’in küratörlüğünde Vizör Grup üyesi on altı fotoğrafçının katılımıyla gerçekleşen ‘YIRTIK’ sergisi 29 Eylül Cuma günü Bursa’da Nazım Hikmet Kültürevi-Yeraltı Galerisi’nde açıldı.

‘’YIRTIK’’

Kişisel, toplumsal ve evrensel düzlemde birbirine benzemeyen çeşitli ve çelişkili insanlık hallerinden yola çıkan ‘yırtık’; İlhan Berk’in “poetika”sında şiir üzerinden söylediği, “imayı, o dolaylı anlatmayı, sezdirmeyi, ölümcül dokunmayı, o büyüyü” on altı farklı fotoğrafçının gözünden, kalbinden ve aklından geçenlerle arayan, soran bir sergi.

2009 yılından bu yana Bursa Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde Gönüllü Fotoğrafçılık Grubu olarak fotoğraf etkinliklerini sürdüren Vizör grubu üyesi on altı fotoğrafçı; iki yıl boyunca, akademisyen Laleper Aytek’le birlikte bu projeyi geliştirdi. Kendi tarihinden, sürekliliğinden koparılmış görünümler farklı duyguların, tereddütlerin, sıkışma, çaresizlik, öfke, inat ve belki umudun, henüz dokunulmamış haller ve tahayyüllerin kapısı bu sergi ile aralanıyor. Aslı Erdoğan’ın metinleriyle bütünleşen ve katmanlaşan sergi, Erdoğan’ın şu sorusuna bir cevap denemesi olarak düşünülüyor: “Daha ne kadar sürebilir bu bekleyiş? Daha kaç sözcük gerekir doğabilmem için, düşlemediğim, beni düşlememiş bir geleceğe? Ne kadar vaktim kadı ki?"

Yırtık projesi bir yanıyla da VirginaWoolf’un “hiçbir şey sadece tek bir şey değildir.” vurgusuna eşlik etmeyi deniyor.

Yırtık düşlenmiş olanı bir türlü unutamama hali üzerinden...zamana ve hayata tutunmaya çalışan bir fotoğraf projesi.

Kendimize, zamana ve hayata bir bakış yahut bak-a-mayış.

Topyekûn bir kaçış, saklanma hatta. Göz ucuyla ya da çekinerek, ürkerek ya da öfkeyle ve alabildiğine yalnız, korkuyla...

ve insan olmak,

biraz da yırtıklarımız, çatlaklarımız, korkularımız, kırgınlıklarımız ve kayıplarımızla yola devam etmek demek değil midir?

Sergi 29 Eylül – 29 Ekim 2023 tarihleri arasında izlenebilecek.

Vizör Grubu üyesi katılan fotoğrafçılar; Ahmet Sungur, Alev Tanrıkorur, Almila Kuş, A. Nur Türk, Aydın Kuran, Ayşegül Sencan Erkol, Cengiz Bilge, Ebru Taşkeser, Emre Şentürk, Furkan Karapınar, Gürkan Açıkgöz, Orhan Turhan, Selçuk Dalgıç, Serap Özkan Baykal, Şevki Karaca, Yıldız Kiremitçi.

Kubilay Kan Unutulmaz Bir Müzik Gecesi Sunuyor!

Müzikseverlerin heyecanla beklediği bir geceye hazır olun! Besteci,piyanist, trompetist ve şarkıcı Kubilay Kan, 13 Ekim Cuma günü Taksim Elite World JazzCompany'de unutulmaz bir konserle sahne alacak.

Müziğe klasik piyano ve keman eğitimiyle başlayan Kubilay Kan Konservatuvar eğitimine trompet ve şarkıcılık alanlarında devam etti. Kendine özgü tarzıyla jazz, pop, blues ve soul türlerini harmanlayan sanatçı dinleyicilere farklı bir deneyim sunuyor.

13 Ekim Cuma gecesi, Taksim Elite World JazzCompany'nin muhteşem atmosferinde gerçekleşecek ‘’ AccordingToOurMinds’’ gecesinde, Kubilay Kan’a piyano' da Salih Duman ve kontrabas’ ta Alper Kılıç eşlik ediyor olacak. Her zaman sahnedeki enerjisi ve performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Kubilay Kan, kendi bestelerinden klasikleşmiş eserlere kadar geniş bir repertuvarla sahne alacak.

Taksim Elite World JazzCompany, İstanbul'un müzik sahnesinde adından sıkça söz ettiren bir mekandır. Geleneksel caz atmosferiyle modern bir dokunuşu birleştiren mekan, kaliteli müzik deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Tarih: 13 Ekim 2023, Cuma - Yer: Taksim Elite World JazzCompany, İstanbul - Konser Başlama Saati: 22:00 Bu unutulmaz müzikal deneyimi kaçırmamak için biletlerinizi önceden temin etmenizi öneririz. Biletler, internet üzerinden biletix‘ ten temin edilebilir veya özel menüler için Tel:0535 355 39 93

FİLMEKİMİ BAŞLIYOR

Cannes’dan Venedik’e Locarno’dan Toronto’ya uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmler ve heyecanla beklenen yeni yapımlarıyla dolu programıyla 13-22 Ekim’de İstanbul’da, 20-22 Ekim’de İzmir’de gerçekleşecek Filmekimi’nin gelişi KanyonParibuCineverse’degerçekleşen bir buluşmayla kutlandı.

Geceyi konuşmasıyla açan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, sözü İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’abıraktı. Yeşim Gürer Oymak, "FilmekimiİKSV'nin çok genç, çok dinamik bir etkinliği. Hem programı hem yapısı hem de izleyici kitlesiyle bu dinamizmi doğrudan yansıtan Filmekimi'ndesponsorumuz olarak yanımızda Paribu'yu görmek de bizi çok mutlu ediyor. Bu işbirliğinin her iki kuruma da güç ve enerji verdiğine inanıyoruz. Sinemaseverler için Filmekimi adeta bir tutku. İstanbul Film Festivali'nin hemen ardından Filmekimi için gün saymaya başlanıyor; belki bütün yaz boyunca hangi filmlerin programda yer alacağı merak ediliyor. Dünyanın dört köşesinden en merakla beklenen, ilgiyle takip edilen, bol ödüllü, en yeni, en yenilikçi filmler Filmekimi'nde yer alıyor. Yıllar içinde sinemaseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen bu film haftasının gördüğü ilgiden dolayı çok mutluyuz. Paribu da Filmekimi'nin geniş kitlelerle buluşabilmesine çok önemli katkılar sağlıyor. Bu yıl Filmekimi'ni İstanbul'un yanı sıra İzmir'deki sinemaseverlerle de Paribu'nun değerli katkıları sayesinde buluşturabiliyoruz. Yıllardır Filmekimi'nin önemine bizimle birlikte inanan ve bu etkinliğe desteğini sürdüren Paribu'ya değerli işbirliği için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu güzel işbirliğimizin devam edeceğine gönülden inanıyorum” diye belirtti.

Filmekimi etkinlik sponsoruParibu CEO’su Yasin Oral, ”Kültür sanatın herkes için erişilebilir olması inancıyla hareket ediyoruz ve bu alanda desteklerimizi sürdürüyoruz. 2021 yılından beri Filmekimi'nin ana sponsorluğunu üstleniyoruz. 22’nci kez sanatseverlerle buluşacak olan bu festivalin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yıl İzmir'de de gösterimlerin olması ayrıca heyecan verici. Emek veren herkese teşekkürler” dedi.

‘SEYR-Ü SEFER’ BU SEFER SİCİLYA

Rüya Taner ve Kürşat Başar 2023 Yılı Konser ve Performans Programı kapsamında 20 Ekim 2023’de –“29. International Music Festival Melodica Concert Ragusa’’ da gerçekleşecek konserin heyecanı ile yola çıkıyor.

Unesco Dünya Mirası listesinde bulunan tarihi Ragusa’dan başka Sicilya’nın göz bebeği Arşimet’in şehri Siracusa, Ortigia, acı biberli çikolatası, keşişler tarafından yüzlerce yıl önce yapılan kıymalı kurabiyesi ile meşhur Modica ve mutlaka görmeden dönülmemesi gereken müthiş Marzamemiile yolculuk devam edecek.

"Sicilya'sız İtalya ruhta hiç birşey bırakmaz. Her şeyin anahtarı burada..'' demiş Goethe.

Gizem dolu Sicilya seyr-ü seferde Sicilya'nın sokaklarında bir filmin içindeki karakterlermiş hissine kapılarak dolaşmaya, tarihin, sanatın,renklerin, coşkusuna kapılıp bu ruha ulaşacaksınız.

Barok sarayları ve ortaçağ kiliselerini görecek, dar sokaklarında dolaşacak, inanılmaz kokuları içinize çekecek ve yerel pastanelerde leziz çikolataların, kahvelerin tadına bakarak sokaklarda kaybolacaksınız.

Bağlar, bahçeler görecek, tadımlar yapacak, Sicilya’nın meşhur pazarlarında dolaşacak, alışveriş yapacak, yerel şeflerle buluşup birlikte yemek pişireceksiniz.

Kürşat Başar’la Sohbetli Sofralar Sicilya lezzetleri ile kurulacak ve unutulmayacak sofra anılarınıza bir yenisini daha ekleyeceksiniz.

SG İmalathane bir konserin, bir festivalin peşinden sizleri, Barok Sicilya'ya davet ediyor. Kaçırmayın derim.

HALUK BİLGİNER ANGELİNA JOLİE İLE BAŞROLDE

‘Şahsiyet’ dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülü’nde En İyİ Erkek Oyuncu seçilen aktörün yönetmen Pablo Larrain’in yeni filminde başrolü Angelina Jolie ile paylaşmaya hazırlandığı bildirildi. JacklynKennedy’i anlatan ‘Jackie’ Lady Diana’yı gözler önüne seren ‘Spencer’ . Her iki filmi de sinemaseverlerle buluşturan yönetmen Pablo Larrain bu kez Angelina Jolie ile bir projeye imza atıyor. ‘Maria’ adlı filmde Maria Callas’a Angelina Jolie hayat verirken Haluk Bilginer Callas’ın hayatında önemli bir yeri olan Yunan asıllı armatör ve iş insanı AristotelSokratisOnassis’i canlandıracak. New York’ta Yunan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Maria Callas ilk kez 1940’lı yıllarda sahnelerde boy göstermeye başladı. Kısa sahne hayatına rağmen 19. yüzyılın en başarılı sopranolarından biri olarak kabul edildi ve İtalyanca’da First Lady anlamına gelen ‘Primadonna’ lakabıyla anılmaya başlandı. Gençliğinde 1.75 boyunda ve 90 kg’nun üzerinde olan Callas 1950’li yıllarda 36 kg birden vererek görünümünü baştan aşağı değiştirirken kariyerinin de sonunu başlatmış oldu. Kilo kaybıyla birlikte vokal gücünü de kaybetmeye başlayan Callas’ın sahne performansı gün geçtikçe düşmeye başladı. Callas aynı yıllarda hakkında açılan davalar, iş hayatındaki anlaşmazlıklar ve bozuk aile hayatı nedeniyle sahne hayatından daha fazla uzaklaştı. Zamanın en ünlü sopranosuyla Yunan armatör AristotelSokratisOnassis’in çalkantılı ilişkisi Onassis’inJacklyn Kennedy’yle evlenmek için kendisini terketmesiyle son buldu. Ayrılık acısıyla baş edemeyerek kariyerine 1965 yılında son veren Callas önce İtalya’ya ardından Fransa’ya taşındı. İnsanlardan ve ailesinden uzaklaşarak hayatını yalnız sürdüren sanatçı 1977'de 53 ’aşındayken ani bir kalp krizi sonucu hayata veda etti.

NURİ BİLGE CEYLAN’IN CANNES YOLCULUĞU

Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Bir Zamanlar Anadolu’filmi Büyük Jüri Ödülü’ne, ‘Kış Uykusu’ ile Altın Palmiye Ödülü’ne layık görülürken, son filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ başrol oyuncusu Merve Dizdar’a Altın Palmiye getirdi. Cannes’da rüştünü ispatlayan Nuri Bilge Ceylan gözünü 6. kez Oscar’a dikti. Usta sinemacının Cannes’te Altın Palmiye için yarışan ve Merve Dizdar’a ödül kazandıran filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ En İyi Uluslararası Film dalında Türkiye’yi temsil edecek. ‘Kuru Otlar Üstüne’ Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Uzak’ ‘Üç Maymun’ ‘BirZamanlar Anadolu’da’‘Kış Uykusu’ ve ‘AhlatAğacı’nın ardından Oscar’a aday gösterilen 6. filmi. Film şimdilik Oscar’ın aday adaylarından biri. Adaylar 23 Ocak 2024’te belli olacak. Ödüller 10 Mart 2024’te sahiplerini bulacak. 2006 yapımı ‘İklimler’ den beri her filminin dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Ceylan’ın ödül yolculuğu 1993 yılında ilk kısa filmi ‘Koza’ ile Cannes’te başladı. Yazıp yönettiği aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği film yarışmaya seçilen ilk kısa Türk filmi oldu. İlk uzun metraj filmi ‘Kasaba’ yı 1997’de çekti. Taşra üçlemesinin ilki olan yapım aralarında Berlin Uluslararası Film Festivali’ninde olduğu pek çok dünya festivalinde gösterildi. Ceylan üçlemeyi 1999 yılında ‘Mayıs Sıkıntısı’ ve 2002’de ‘Uzak’ la tamamladı. ‘Mayıs Sıkıntısı’ Berlin Film Festivali’nin yarışmalı bölümünde gösterildi. ‘Uzak’ ise 56. Cannes Film Festivali’nde yarıştı. Festivalin 2. önemli ödülü olan ‘Büyük Jüri Ödülü’nü aldı. 4. uzun metrajlı filmi ‘İklimler’ 2006 Cannes Film Festivali’nin yarışma bölümüne kabul edilen Ceylan, 2008 yılında ‘Üç Maymun’ filmiyle Cannes’te En İyi Yönetmen Ödülü’ne uzandı. 2009’da Cannes Film Festivali’nde jüri üyesi olarak yer alan usta sinemacı 2011’de ‘Bir Zamanlar Anadolu’da ile bir kez daha ‘Büyük Jüri Ödülü’ne layık görüldü. Yönetmenliğini yaptığı ‘Kış Uykusu’ 2014 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye layık görüldü. Böylece Şerif Gören ve Yılmaz Güney’in ‘Yol’ filminin ardından 2. Kez bir Türk filmi bu ödülü kazandı. En çok izlenen 2. Filmi ‘Ahlat Ağacı’ 2018’de hem Cannes Film Festivali’ne katıldı hemde 91. Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. Ceylan’ın başrollerinde Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı son filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ dünya prömiyerini 2023 Cannes Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde yaptı. Merve Dizdar filmdeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Altın Palmiye kazandı.

EROL EVGİN RESİM SERGİSİ ESKİŞEHİR'DE

Uzun yıllar müzik, mimarlık ve resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin’in, geçtiğimiz ay Bodrum’da açtığı resim sergisi yoğun istek üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 6 – 22 Ekim tarihleri arasında görülebilir.

24 adet tablosunu sergiliyor

Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, sergisinde mimari mirasımız olan, yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları; yüce ruhları, çağlarını yansıtan ve nefes kesen duruşlarıyla tuvaline yansıttığı 24 adet yağlı boya tablosunu sergiliyor.