Merhabalar sevgili dostlar,

Yaz aylarının çok sevilen sebzesi bugün ki konuğumuz ''TAZE FASULYE''..

Ana Vatanı Güney Amerika olarak bilinse de, Muğla Bodrum Gümüşlük Beldesinde devam eden Antik Myndos kenti kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılan mezarlarda 1600 yıllık kuru fasulye bulunması, bugüne kadar Anadoluya 250 yıl önce geldiği kabul edilmesine rağmen, Türk Mutfağının vazgeçilmezi Fasulyenin sözü edilen mezarın İ.S 4.yüzyıla ait olduğu düşünülürse, Fasulyenin kökeni Güney Amerika yerine Anadoluyu göz önünde bulundurmak, diğer bir ifadeyle Fasulyenin Atlantik ötesinden Dünyaya yayılan bir sebze olmadığını söylemek mümkün..

Ülkemizde hemen hemen her bölgede yetiştirilen Fasulye A ve C vitaminleri açısından zengin bir besin kaynağıdır.Kötü kolestrolün düşmesine yardımcı olan Taze Fasulye, antioksidan özelliğine de sahiptir.

Tazesinden kurusuna bir çok çeşiti ile de evlerimizde çok sık tükettiğimiz taze fasulye, yaz aylarında Çalısı, Boncuk Ayşesi ile bazen zeytinyağlısı bazen de etli yemekleri ile severek tükettiğimiz yemeklerdir. Kuru fasulye ise Ülkemizin Milli yemeği olarak da bilinir.

Bugün sizlere sevilen haliyle ''kuzu eti ile pişirilen tarifini yazıyorum, hepinize kolay gelsin.



• MALZEMELER:

• 1 kg Taze Fasulye (boncuk ayşe)

• 250 gr kuşbaşı kuzu eti

• 1 ad kuru soğan

• 2 diş sarımsak

• 3 ad domates

• 1 kahve fincanı zeytinyağ

• 2 su bardağı su

• Tuz

• HAZIRLANMASI:

• Taze fasulyeleri yıkayın ve kenar kısımlarını aldıktan sonra ortadan ikiye keserek yıkayın ve suyunu süzdürerek hazırlayın.

• Düdüklü tencerenize zeytinyağını alın ve orta ateşte ısıtın.

• Etleri ekleyerek kavurmaya başlayın.

• Etler önce suyunu bırakacak daha sonra suyunu çekerek yağına kalacaktır.

• Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve etlere ekleyin.

• Domatesleri rendeleyin ve kavrulan et ve soğanlara ilave edin.

• Sarımsakları küçük doğrayın ve ekleyin.

• Hazırladığınız fasulyeleri ve tuzunu ekleyerek karıştırın.

• Suyunu vererek kapağını kapatın.

• Kısığa yakın orta ateşte takribi 20 dakika pişirin.(düdüklü tencerinizin markası pişirme süresini değiştirebilir )

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..