Haber: Mert Osman Erman

Ulusal İstihbarat Servisi'nin Kim Ju Ae'yi Bay Kim'in varisi olarak ilk kez tanıdığı bu dönemde, NIS Pyongyang'ın halef planını hâlâ "tüm olasılıkları" göz önünde bulundurduğunu belirtti.

Bayan Kim, 2022'nin sonlarına doğru ilk kez kamuoyunda göründüğünden bu yana yüksek profilde kalmıştır.

NIS, "Kamusal etkinlikler ve Kim Ju Ae'ye olan saygı düzeyi üzerine kapsamlı bir analize dayanarak, şu anda, o şu anda en muhtemel halef gibi görünüyor" dedi.

Ancak NIS, "Kim Jong Un hâlâ genç, ciddi bir sağlık sorunu yok ve birçok değişken var" dedi.

Bayan Kim'in Kuzey Kore liderinin ikinci en büyük çocuğu olduğuna inanılıyor ve yaklaşık 10 yaşında olduğu düşünülüyor.

Güney Kore'nin birleşme bakanı Kim Yung-ho, geçen ay bir basın toplantısında Bay Kim'in kızı hakkında benzer bir değerlendirme yaptı.

"Kim Jong Un'un kızına sürekli vurgu yapılması, Kuzey Kore'nin iç zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir ortamda halef niyetlerini sergilemeye acele ettiğinin bir kanıtı olarak görülebilir" dedi.

Kuzey Kore gözlemcileri, Bayan Kim'in artık ilk kez halka açıklanışında olduğu gibi "sevgili" olarak değil, şimdi "saygın" bir kız olarak anıldığını not ettiler.

Sıfat "saygın", Kuzey Kore'nin en saygı görenlerine ayrılmıştır. Bay Kim'in durumunda, gelecekteki lider olarak statüsü sağlandıktan sonra ancak "saygıdeğer yoldaş" olarak adlandırıldı.

Kuzey Kore vatandaşlarına Kims'in kutsal bir soydan geldikleri ve sadece onların ülkeyi yönetebileceği söyleniyor. Bay Kim, bayrağı dördüncü nesile geçirmek isteyecek.

Bayan Kim en son olarak Aralık ayında Kuzey Kore'nin cephaneliğindeki en gelişmiş uzun menzilli füze olan Hwasong-18 katı yakıtlı kıtalararası balistik füzenin (ICBM) fırlatılmasına babasıyla eşlik etti.

Aynı zamanda, Kuzey, Malligyong-1 casus uydusunu Kasım ayında yörüngeye fırlattığında babasının yanındaydı. Pyongyang, Malligyong-1'in Bay Kim'e Beyaz Saray'ı görmesini sağlayacağını iddia etmişti.

Bayan Kim'in erken tanıtılması, Bay Kim'in kızının gücünü kazanmadan önce kendini kurmasını sağlamanın bir yolu olabilir, analistlerin dediği gibi.

Bu aynı zamanda Bay Kim'in, kadın tarafından hiç yönetilmemiş olan derin patriarchal Kuzey Kore'deki önyargıları aşmanın bir yolu olabilir.

Bayan Kim'in varlığı ilk kez 2013'te emekli Amerikalı basketbol yıldızı Dennis Rodman'ın tartışmalı bir ziyaret yaptığından bahsedildi. Rodman, Kim'in ailesiyle deniz kenarında dinlendiğini ve "bebeklerini tuttuğunu" söyledi.

Kuzey Kore lideri, ailesi konusunda son derece gizlidir - hatta eşi Ri Sol Ju bile evlendikten bir süre sonra ortaya çıkmıştır.