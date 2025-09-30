Ayşegül Bedir Akosman yazdı...

Beşiktaş dün akşam Dolmabahçe’de iki devresi bambaşka bir 90 dakika seyrettirdi taraftarına.

Maça stoper tandemindeki değişikliğin getirdiği uyumla başlayan siyah beyazlılar Ndidi-Orkun orta sahasıyla vites yükseltti. Beşiktaş’ın en sorunlu olduğu bölge savunma hattı. Kocaelispor karşısında maça 11’de başlayan Djalo-Emirhan ikilisi gösterdiği uyumla bu sorunun çözümüne ilaç gibiydi.

Djalo’nun alan yönetimi ve geriden oyun kurma kabiliyeti, Emirhan’ın onla olan uyumu orta sahanın yükünü öyle hafifletti ki; orta sahadaki oyuncular sadece kendi işini yaparak hücuma katkı sağladı. Bu sayede Beşiktaş maça çok hızlı başladı.

Futbolda alan yönetimi sahadaki bireysel ve takım performansını etkileyen çok önemli bir unsur. Neden mi? Hücum hattının zenginliği savunmadaki doğru tercihle doğrudan ilişkili.

Stoper tandemindeki yani merkezindeki uyum diğer defans oyuncularını da yönlendirir. Geriden çıkarken ve hava topu mücadelelerinde güç kazandırır. Beklerin performansını doğrudan etkiler. Eleştirilen Jurasek’in Kocaelispor karşısında oynadığı etkili oyunun sebebi: tandemdeki uyum ve önünde oynayan sol kanadın performansıdır. Bir bek oyuncusunun yanında ve önünde kimin olduğu verimi için en belirleyici ölçüttür.

Öte yandan orta sahada ki Ndidi-Orkun tercihinin hücum hattının özellikle Rafa Silva’nın etkisini artırdığı aşikâr. Ndidi sert kesici özelliğiyle topu çalıp, rakipleri engelleyerek savunmaya yardım ediyor. Orkun bu sayede rahat oyun kuruyor ve Rafa geriye gelmek zorunda kalmadan hücum varyasyonlarında yer alarak net skor katkısı veriyor.

Beşiktaş ikinci yarı oyundan düştü. Yapılan zorunlu değişiklikler, giren oyuncuların hazır olmayışı. İkinci yarının başında Mert’in hatası bunlar rakibe gereksiz bir öz güven verdi.

Djalo-Ndidi-Orkun-Cerny-Rafa-Bilal-Abraham bu sezonun hikâyesinde vazgeçilmez isimler gibi görünüyor. Fakat bir örümcek ağını örer gibi kusursuz bir dizilişle sahaya sürülmeleri gerekiyor. Örneğin, Ndidi’yi bu ağdan çıkarırsanız Rafa’dan Orkun’dan bu kadar verim alamazsınız. Djalo’yu çıkarırsanız ya da yanına Paulista’yı koyarsanız savunmada güçlü duramazsınız. Çünkü ikisi de sağ ayaklı oyuncular. Djalo-Emirhan ya da Djalo- Uduokhai daha uygun tercihler.

Futbol, matematik gibidir. Matematik, sayıları, verileri, şekilleri mantık kurallarıyla inceler ve sonuca ulaşır. Futbolda da kazanmak (sonuca ulaşmak) için tıpkı matematik gibi doğru isimleri doğru yere yerleştirmek elzemdir.