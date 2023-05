Kuşku bir duygudur ve bu duygunun temelinde bilgi yetersizliği yatmaktadır. Başka insanların iyi niyetlerini kötüye yorarak insan kuşku duyar ve bu kuşku, olmayanı olur gibi yorumlar.

Bireyin elindeki konuyla ilintili ne 'evet' ne de 'hayır' diyememesi sonucu oluşan kararsızlıktan "kuşku" denilen olgu ortaya çıkar. Kuşku, bir olgunun gerçek olduğundan tam olarak emin olmamaktır. Bir insan kuşku duyabilir, kuşkuyu besleyebilir, kuşku uyandırabilir.

Dünya Değişim Akademisi' nde "Farkındalık Sanatı" Değişim Programı sayesinde kuşku, insanı yiyip bitiremeyecek ve olumsuz duygular yaratamayacak. İnsan bir olguyla ilgili gerçekliğin ne olduğunu kestirebilecek ve şüphelenmeyecek.

"Farkındalık Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada nasıl kendinizin farkında olunabileceği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Kuşku denilen olgu, gerçeği tam olarak bilememekten gelen endişe ile ilgilidir. Bir şeyden "kuşkulanmak" ikilemde kalmak veya iki şey arasında kalmaktır. Değişim Teknikleri ve tekamül yolu sayesinde zihinde netlik oluşacak ve bireyin zihninde şüphe tohumları bile olamayacak.

Bir insanın olaylara ve bireylere belli bir temkinlilik içinde yaklaşması bir yaşam gerekliliğidir. Ancak bu temkinliliğin kuşkuya dönüşmesiyle birey her şeyin altında bir 'yeni' olanı aramaya başlar. Aslında bu durum da psikolojik patolojiye işaret eder. Yersiz kuşkunun gitgide sarsılmaz bir inanç haline gelmesi bir sanrıdır.

Birey olaylar üzerinde sürekli düşündüğünde kuşku ortaya çıkar. Kuşkulara neden olan kuruntu çok negatif değilse psikoloji bozmaz. Ama bitmeyen kuşkular, kişileri depresyona sokarsa psikolojik sorunlar ortaya çıkar.

İşte değişim sayesinde, kuşkular size iyi gelecek ve pozitif düşünmenizi sağlayacak. Kuşkuculuk düzelecek ve birey, kuşkunun olumlu yönünü görebilecek.

Mutlu değişimler...