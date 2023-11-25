Televizyonlarda yayınlanan tarihi diziler izleyici rekorları kırmaya devam ediyor.

Hepsi birbirinden güzel diziler…

Bir örnek vermek istiyorum: Kuruluş Osman dizisi…

Yeni sezonda ATV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, 138. bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizinin ekranlara gelecek olan 138. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

Kuruluş Osman dizisinin 137. Bölümü: "Gayrı biatımı geri alırım!" sloganı ön plana çıkmıştı ve özeti şöyleydi:

Osman Bey ve Yakup Bey evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargâhta alırlar.

Kestel Tekfuru Orhan ve Mehmet'e karşılık Osman ve Yakup'tan kaleler ister. Yakup Bey kaleleri verme kararı alır. Osman Bey buna karşı çıkar.

Osman Bey "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını korur. Hedefi hem Orhan'la Mehmet'i almak hem de Kestel'i fethetmektir.

Yakup Bey Mehmet'lerin esir düşmesinden Osman'ı mesul tutar. "Sen evvela sarayındaki haini bul" der. Osman Bey ve Yakup Bey arasında iyice büyüyen gerilim nereye varacaktır?

Alaeddin, Malhun Hatun'a saraydaki haini bulma haberini verir. Hainin Holofira olduğunu söyler. Bu meselenin arkasında Vasilis'in bir parmağı var mıdır? Holofira'nın hainliğinin arkasındaki sebep nedir?

Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel Kalesinde işkence görmektedir. Tekfur Makranos'un arkasındaki gücün Üstat Gera olduğunu anlayabilecekler midir?

Bala Hatun ve Saadet Hatun karşı karşıya gelirler. Bala Hatun, kaleleri vermeyeceklerini söyleyerek Saadet Hatun ve Gonca Hatun'u zindana attırır. Artık ipler hepten kopmuştur.

Yakup Bey, anlaşma masasına oturur. Osman Bey'e rağmen kaleleri tekfura verecek midir? Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

Diğer tarihi dizilerde olduğu gibi Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümlerini de merakla beklemekteyiz.

Kuruluş Osman dizisine konu olan Osmanlı Padişahı kimdir?

Babası: Ertuğrul Gazi… Annesi: Halime Hanım… Doğumu: 1258… Vefatı: 1 Ağustos 1326… Saltanatı: 1299 - 1326 (27) sene,

Osman Gazi: Birinci Osmanlı Padişahıdır.

Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır

Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir.

Osman Gâzî, hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıştır; vefâtından sonra Hân ve Sultan denilmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uç beyi olmuştur.

Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüd’de veya Osmancık’da dünyaya gelmiştir. 24 yaşındayken babasının yerine geçmiştir.

Osman Gazi, önce Kastamonu’daki Çobanoğullarına, sonra da Kütahya’daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultanına bağlıydılar.

İlk evliliği, 1280 civarında, Sultan Orhan’ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir.

1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti artmıştı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ’addin dünyaya geldi.

Ertuğrul Gazi'nin vefatı üzerine Kayı Boyunun ileri gelenleri tarafından beyliğin başına getirilmiştir.

Gelelim Osmanlı padişahlarına;

Osmanlı İmparatorluğu’nun 623 yıllık müddeti içinde 36 padişah bulunmakla beraber ikinci Murad, Fatih Sultan Mehmed ve birinci Mustafa ikişer defa tahta geçtikleri için, saltanat makamındaki değişme sayısı 39′dur.

Bazı tarihçiler Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından Emir Süleyman ve Musa Çelebi’yi de padişahlar listesine almaktadırlar.

Fakat İkisi de memleketin bütününe hakim olamadıkları için, bu iddialar doğru olmasa gerekir.

Osmanlı padişahları sırasıyla şunlardır:

Ertuğrul Gazi

Osman Gazi

Orhan Gazi,

Murad Hüdavendigar,

Yıldırım Bayezid,

Çelebi Mehmet,

İkinci Murad,

Fatih Sultan Mehmet,

İkinci Bayezid,

Yavuz Sultan Selim,

Kanuni Sultan Süleyman,

ikinci Selim,

üçüncü Murad,

üçüncü Mehmed,

birinci Ahmed,

birinci Mustafa,

ikinci Osman,

dördüncü Murad,

birinci İbrahim

dördüncü Mehmed,

İkinci Süleyman,

ikinci Ahmed,

İkinci Mustafa,

üçüncü Ahmed,

birinci Mahmud,

üçüncü Osman,

üçüncü Mustafa,

birinci Abdülhamid,

üçüncü Selim,

dördüncü Mustafa,

İkinci Mahmud,

Abdülmecid,

dördüncü Murad,

ikinci Abdülhamid,

beşinci Mehmed Reşat,

altıncı Mehmed Vahideddin’dir.

En uzun saltanat süresi 46 yıl ile Kanuni Sultan Süleyman’a aittir.

En kısa tahtta kalan padişah ise 93 gün ile beşinci Murad’dır.

Yavuz Sultan Selim’den itibaren Osmanlı padişahları aynı zamanda Halife idiler. Saltanatın ortadan kaldırılmasından sonra Sultan Abdülaziz'in oğlu Abdülmecid efendi de bu sıfatı taşıdığı için, Osmanoğulları hanedanından gelen halife sayısı 29′dur.

Osman Gazi’den birinci Ahmed’e kadar saltanat babadan oğula intikal etmiştir.

Birinci Mustafa’dan itibaren en yaşlı hanedan üyesinin padişah olması esası kabul edilmiştir.

Bu kararın alınmasından sonra üçüncü Mehmed, dördüncü Mehmed, ikinci Mustafa, üçüncü Ahmed, birinci Abdülhamid ve ikinci Mahmud’un ikişer birinci Ahmed ve İbrahim’in üçer Abdülmecid’in ise dört oğlu tahta çıkmıştır.

En yaşlı padişah olan 65 yaş ile beşinci Mehmed Reşad en genç padişah olan ise yedi yaşındaki dördüncü Mehmed’dir.

15 padişah ordunun başında sefere çıkmış 21'i hiç sefere çıkmamıştır.

Murad Hüdavendigar savaş meydanında şehit düşmüş, ikinci Osman, üçüncü Selim, Abdülaziz öldürülmüş, İbrahim ve dördüncü Mustafa idam edilmiş, Fatih Sultan Mehmet zehirlenmiştir.

İlk 6 Osmanlı padişahlarının mezarları Bursa’da, 29′u İstanbul’dadır.

Son padişah altıncı Mehmet Vahdettin'in mezarı Şam’da bulunmaktadır.

Kuruluş Osman dizisi. Osman Bey ve Osmanlı padişahları ile ilgili bilgiler kısaca bundan ibarettir.

Hoşça kalınız.