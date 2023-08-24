“Macarların, tarihi şekillendiren büyük ortak atalarını onurla anıyoruz.

KURULTAY ve ATALAR BAYRAMI, Hun ve Türk uluslarının geleneklerini koruyan, kuşaktan kuşağa aktaran birer şölene dönüştü.”

Zsolt András Bíró ( Magyar Turán Vakfı başkanı-antropolog)

Magyar Turán Vakfı başkanı antropolog Zsolt András Bíró, küresel çapta yaptığı genetik araştırmalarla, bugüne kadar hamasi bir söylem olarak kabul edilen, Türklerin çok eski ve çok geniş bir aile olduklarına ilişkin iddiaların bilimsel bir gerçek olduğunu ortaya koyan Macar bilim adamıdır.

İnsanlığın odukça eskilere uzanan tarih şeridinde bıraktıkları genetik izler, yıllardan beri, dünyanın çeşitli ülkerindeki bilim insanlarının oluşturdukları merkezler tarafından incelenip arşivleniyor. Elde edilen genetik materyellere uygulanan test sonuçları titizlikle kaydediliyor. Bugüne kadar dünyanın çeşitli coğrafyalarında yapılan genetik iz sürme sonuçlarına göre çizilen haritalarda, insanlığın ilk olarak, 60 bin yıl kadar önce, Doğu Afrika’dan yürüyüşe geçerek dünyanın çeşitli bölglerine dağıldıkarını gösteriyor.

GEN HARİTALARI NELER DİYOR?

Afrikad’an yürüyüşe geçen insalığın ilk duraklarından biri Mezopotamya.. Daha sonraları Asya’nın içlerine ve Sibirya’ya yönelen insanların bir kısmı, o dönemlerde iki kıta arasında karasal bir köprü olan Bering Boğazı’ından Amerika kıtasına uzanıyorlar. Afrika’dan yürüyüşe geçen, bir süre Mezopotamya’da soluklandıktan sonra Asya içlerine, Sibirya’ya yönelen insanların, iklim koşullarının etkisiyle yeniden Mezopotamya’ya döndükleri, bir kısmının da Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa içlerine yürüdükleri biliniyor.

Genetik materyellere uygulanan test sonuçlarına göre çizilen gen haritaları ve test sonuçlarını inceleyen Macar antropolog Andras Biro, Macaristan’da yaşayan Magyarlarla Kazakistan’daki Magyarları aynı gen yapısına sahip olduklarını ortaya koyuyor. Türk Dünyası’nda büyük heyecan yaratan bu saptama sonrasında Kazakistan’a giden Biro, orada bu önemli buluşundan dolayı büyük takdir görüyor.

Andras Biro, bu bilimsel gerçeğin unutulup gitmesini önlemek için de, genetik biliminin ortaya koyduğu gerçekler çerçevesinde, ortak genetik mirasa sahip olan kardeş ve akraba toplulukları her yıl Macaristan’da biraraya getirmeye karar veriyor. Her iki yılda bir, çok geniş bir katılımla gerçekleştirilen KURULTAY geleneği böyle başlıyor. Arayı soğutmamak için de, KURULTAY’ın yapılmadığı yıllara ATALAR BAYRAMI kutlanıyor.

ANDRAS BİRO, KURULTAY ve ATALAR GÜNÜ

Ortak genetik mirasa sahip olan kardeş milletleri ve akraba toplulukları Macaristan ovasında biraraya getiren Kurultay'ın ve Atalar Günü’nün yaratıcısı ve ana organizatörü, Magyar Turán Vakfı Kurucusu, antropolog Andras Biro, KURULTAY ve ATALAR GÜNÜ hakkında şu bilgileri veriyor:

“KURULTAY, hem aktif katılımcı sayısı hem de ziyaretçi sayısı açısından Karpat Havzası'ndaki Macarların en büyük geleneksel şölenidir. KURRULTAY, aynı zamanda, Avrupa’nın en büyük katılımlı geleneksel şölenidir.

İlk kutlandığı yıldan itibaren KURULTAY, Hun ve Türk milletlerinin en büyük ortak geleneğini sürdüren bayramı olmuştur. 30'a yakın kardeş ülke ve akraba toplulukların bakanlık düzeyinde temsil edildiği, bilim adamları, sporcular ve sanatçıların katıldıkları bir organizasyondur.

Henüz Vakıf haline gelmediğimiz 2007 yılından bu yana düzenlediğimiz etkinliklerle, oldukça uzun bir mücadele verdik. Adeta bir direniş hareketi gibi hareket ettik, giderek güçlendik ve daha fazla gelenekçiyi, genç bilim adamını, sporcuyu ve sanatçıyı kendimize çektik. 2008 yılında amatörce yürütülen, ancak birçok yönden başarılı, büyük ölçekli ilk yerli KURULTAY'dan sonra vakfımızı oluşturduğumuzda, eski bir hayalimi gerçekleştirmeyi başarmış oldum.

KURULTAY’ın kurucuları, Karpat Havzası'ndaki Macarları birleştirmek, Macar geleneklerini yaşatmak ve onları onurlu, kaliteli bir şekilde sunmak ve Macar kimliğini güçlendirmek için araştırma enstitülerinden bağımsız çalışabilen bir organizasyon oluşturmayı gerekli görmüşlerdir. Aynı zamanda, farklı kurumlardan uzmanları, araştırma sonuçları geleneğin korunmasına dahil edilebilecek Macar tarihöncesi araştırmasının çeşitli özel alanlarında (tarih, arkeoloji, antropoloji, genetik, etnografya, dilbilim, müzikoloji) ortak bir foruma entegre edebilir. Böyelikle, geleneksel sporlar, askeri geleneklerin korunması, el sanatları, halk sanatı, halk müziği, halk danslarının geliştirilmesi ve Karpat Havzasının tüm bölgelerini etkileyen bilimsel bilginin yayılması sağlanabilir”

“TURAN” KELİMESİ BİZE NEYİ ANLATIYOR?

“Vakıf, sembolik Turan terimiyle, sadece Macarların Karpat Havzası'ndaki tarihini araştırıp sunmayı değil, aynı zamanda Macarların Karpat Havzası dışındaki eski göçlerini, kökenlerinin çok eskilere kadar izlenebileceğini aktarıyor. Avrasya bozkırlarının doğu bölgelerini ve Macar kültürünün bu eski, doğu unsurlarını da temel bir önem olarak görüyor.

Magyar Turan Vakfı, bir bilimsel ve bir geleneksel departmandan oluşmaktadır. Bilimsel departman, yalnızca akademik niteliklere sahip kişiler, tarihçiler, arkeologlar, antropologlar, etnograflar ve halk müziği araştırmacılardan oluşuyor. Bölümün araştırmacıları kendilerini Macar kültür ve geleneklerine saygı göstermeye adamıştır ve çalışmaları yalnızca modern bilime dayanmaktadır.

Gelenek koruma departmanı, Karpat havzasının tüm bölgelerinden çoğu atlı okçuluk, okçuluk, doğancılık, kılıçlı eskrim, kemer güreşi, çanak-çömlek, halk dansları, halk müziği ayrıca marangozluk, demircilik gibi mesleklerinin en başarılı ve deneyimli temsilcileri olan üyelere sahiptir.

Bilimsel departman tarafından planlanan strateji, araştırmacılar ve geleneği koruma departmanı tarafından ortaklaşa uygulanır; bu sayede etkinliklerin kalitesi, uluslararası karşılaştırmalarda bile, yalnızca halk arasında değil, aynı zamanda yerel ve uluslararası bilim dünyasında da üstün ilgi ve kabul görmektedir.”

“ETKİNLİĞİN ANA KURUCUSU, MACARİSTAN PARLAMENTOSU BAŞKAN YARDIMCISI SANDOR LEZSAK’TIR”

“2010 yılından bu yana, etkinliğin ana koruyucusu Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sándor Lezsák'tır. 2012'den beri vakıf, daha fazla gelişmeye ivme kazandıran Macar ulusal hükümetinden bütçe desteği alıyor.

Büyük etkinliklerimizin başarısına ek olarak, Macaristan'da, bilimsel araştırma sonuçlarının önemli ölçüde geleneksel etkinliklere başarılı bir şekilde dahil edildiği bir süreci başlatan ilk kişi olduğumuz gerçeğiyle gurur duyuyoruz. Bunun önemli bir kısmı, ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek kaliteli bir şekilde kamuoyuna sunuldu ve aynı zamanda bilimsel araştırmacıların çalışmalarını geleneksel spor iticilerinin çalışmaları ile başarılı bir şekilde birleştirdi.”

MAGYAR TURAN VAKFI

“ Magyar Turan Vakfı’nın sürekli çalışmaları sayesinde, giderek daha fazla gelenekçi dernek ve sporcu daha büyük ölçekli etkinliklerin uygulanmasına dahil oldu. Ortak çalışma, ortak değerlere dayalı, iyi işleyen büyük bir topluluk yarattı. Böylesine büyük bir topluluğun faaliyetleri ancak bir dernek çerçevesinde yürütülebilir ve başarılı bir şekilde koordine edilebilirdi. Bu nedenle vakıf, Macar Turan Derneği'ni kurmuş, şu anda üye olarak 110'dan fazla geleneksel koruma ekibi, dernek ve sivil kuruluş bulunmaktadır.

Dernek tüm Karpat havzasını kapsıyor, dolayısıyla anavatandan üyelerin yanı sıra Transilvanya, Güney Bölgesi, Yaylalar ve Transcarpathia'dan birçok kuruluş da derneğin çalışmalarına katılıyor.”

KURULTAY ve ATALAR GÜNÜ

“İki olayın ruhu, atmosferi ve mesajı çok benzer. Her iki olayda da, Macar halkının büyük tarihini şekillendiren ortak atalarını gururla anıyoruz.

Kurultay’ın devamlılığını sağlamak açısından, tarihimizi ve kültürümüzü çeşitli yönleriyle yaşatmayı hedefleyen devasa bir yurt kampı inşa edilecek. Burada, çeşitli etkileşimli konumların yanı sıra, büyük bir zanaat fuarı ve zanaat gösterileri yapılacak. Büyük ölçekli atlı ve yaya dövüş gösterilerine ek olarak, ortak bir ordu incelemesi, profesyonel antropolojik ve arkeolojik sergiler ve geleneksel spor yarışmaları - binicilik dövüşü, atlı okçuluk, beceri ve hız binicilik yarışmaları, binicilik güreşi, yuvarlak robin dövüşü, geleneksel okçuluk, kemer güreşi - dans ve müzik programlarının yanı sıra Hun ve Türk milletleri kendi spor, kültür ve bilim uzmanlarından oluşan heyetlerle Kurultay'a gelirler ve burada kendi kültürlerini aktif olarak sunarlar.

Atalar Günü etkinliği, daha çok Karpat Havzası Macarlarının ortak bir kutlamasıdır ve tüm bölgeleri birbirine bağlar ve geleneksel sporların ulusal şampiyonalarıyla desteklenir.”

MAGYAR TURAN VAKFI’NIN DİĞER ÜLKELERLE İLİŞKİLERİ

“Vakfın bilim ve spor departmanı kardeş ülkelerimizle de geniş kapsamlı ilişkiler sürdürmektedir. Son on yılda, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan veya Kafkasya bölgesinde prestijli uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan bir dizi ortak bilimsel - antropolojik, arkeolojik, genetik - araştırma projeleri ve ortak veri toplama seferleri gerçekleştirildi. Diğerlerinin yanı sıra American Journal of Physical Anthropology, Forensic Science International veya Science Advances dergilerinde de ortak yayınlar yayınlandı.

Geleneklerin korunması ve geleneksel sporlar alanında ise hemen hemen tüm ülkelerde veya ilgili ulusların özerk cumhuriyetlerinde bağlantılarımız var. Kazakistan'da üç bölgede, Özbekistan'da iki bölgede ve Kırgızistan'da ve Türkmenistan'da okçuluk ve at dövüşünde kendi geleneksel Turan kardeşliğimize sahibiz. Bu takımları kurulduğu günden bu yana eyer, okçuluk malzemeleri, koruyucu kıyafet ve çevrelerine gönderilen antrenörlerin faaliyetleri ile destekledik.

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Moğolistan, Moldova'nın Gagavuz Özerk Bölgesi, Rusya Federasyonu Başkurtistan, Tataristan, Çuvaşistan, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Dağıstan, Kalmık, Tuva, Yakutistan ve Hakasya'da ortak derneklerimiz var. Dünya Uygur Federasyonu ve dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Uygur örgütleri ile iletişim halindeyiz. 2010 yılından itibaren, kültürel ve bilimsel programların düzenlenmesi ile bağlantılı olarak, ilgili ülkelerdeki yerel yönetimler ve devlet kuruluşlarıyla giderek daha fazla tanıştık. Zaten bu dönemde Türk milletlerinin birliği kültür, ekonomi ve dış politika stratejilerinin koordinasyonu doğrultusunda şekillenmeye başlamıştır.

HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU

Teşkilatımız, Türk milletlerinin birliğini geliştirmenin ve sunmanın ilk savunucularından biri olmuş ve Macaristan'ın bu konudaki ilgili rolünü birkaç yaklaşımla sunmaya çalıştık. O zamanlar, Macaristan'da çok az insan bunun hakkında konuşuyordu ve daha da azı onun tam perspektifini görüyordu.

2009 yılında gelişmeye devam eden Türk Konseyi kuruldu ve bugün Türk Devletleri Teşkilatı ciddi bir stratejik teşkilat haline geldi, dolayısıyla eski hayalimiz giderek ciddi bir şekilde gerçekleşme aşamasına girdi.

2012 yılında Kırgız spor bakanı, dönüşünden sonra Göçebe sporlarını sergileyen Kurultay modeline dayalı büyük ölçekli bir etkinlik düzenlemeye başlayan Kurultay'ı ziyaret eden Kırgız heyetinin bir üyesiydi. Girişim, zamanın Kırgız cumhurbaşkanı Bay Atambaev tarafından desteklendi, bu nedenle Dünya Göçebe Spor Oyunları - daha sonra Dünya Göçebe Oyunları olarak kısaltıldı - önemli devlet kaynaklarıyla oluşturuldu.

Kurultay, Türk ve göçebe milletlerin ortak bayramı olmakla birlikte, yeni girişim, göçebe sporlarının büyük bir yarışmasıdır ve bu sporlardan birini icra eden herhangi bir milletin temsilcilerinin katılabileceği büyük bir yarışmadır. Bu nedenle, iki etkinlik birbirinin rakibi değil, kardeş etkinliklerdir ve Kurultay organizasyonu, Nomád Dünya Oyunları organizasyonunun onursal yönetim kurulu üyesidir. Kırgız devletinin önemli desteği ile Dünya Göçebe Oyunları uluslararası bağlamda son derece önemli bir spor etkinliği haline geldi ve Kırgızistan'ın ulusal sembollerinden biri haline geldi.

Bugün, uluslararası geleneksel sporları destekleyen uluslararası bir dernek, her iki yılda bir yeri değişen Dünya Göçebe Oyunlarını düzenlemektedir. Bu nedenle, iki etkinlik birbirinin rakibi değil, kardeş etkinliklerdir ve Kurultáj organizasyonu, Nomád Dünya Oyunları organizasyonunun onursal yönetim kurulu üyesidir.

Kırgız devletinin önemli desteği ile Dünya Göçebe Oyunları uluslararası bağlamda son derece önemli bir spor etkinliği haline geldi ve Kırgızistan'ın ulusal sembollerinden biri haline geldi. Bugün, uluslararası geleneksel sporları destekleyen uluslararası bir dernek, her iki yılda bir yeri değişen Dünya Göçebe Oyunlarını düzenlemektedir.

2021 yılında Macaristan'ın geleneksel sporları destekleyen ve ulusal düzeyde koordine eden ilk organizasyonu olan Macar Köböre ve Geleneksel Sporlar Derneği'ni kurduk. Derneğimiz, Türkiye'de kurulan ancak tüm dünyayı kapsayan ve uluslararası alanda Dünya Etnospor Konfederasyonu (WEC) olarak bilinen uluslararası halk sporları derneğinin bölgesel, Doğu Avrupa ana ortağıdır.

KURULTAY ve ATALAR GÜNÜ etkinliklerimiz, pandeminin oluşturduğu olumsuz koşullara rağmen devam ediyor.”

Çok yönlü bir bilim insanı olan antropolog Andras Biro’ya başarılarının devamını diliyoruz.