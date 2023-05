KUTLU BAYRAMLARI ÇOŞKU İLE KUTLAMAK GEREK DOSTLARIM!



...

Mustafa Kemal ATATÜRK 1936 yılında,Eskişehir Tayyare Alayında seslenir etrafındaki gençlere:”Bir gün batılı ayaklar Ay'da ayaklarının izlerini bırakacaklarsa,

bunların arasında bir Türk'ünde bulunması için şimdiden çalışmalara girişmek,aşamalar kaydetmek gerekir.Bize düşen görev ise,Batı'dan ileride olmayı temindir.”

Türk Gençliğine güvendi ATATÜRK lakin bizler O’na layık olamadık...

...

Bugün 19 MAYIS!

KURTULUŞ MEŞALEMİZİN ATATÜRK’ÜN ELİNDE TAÇLANDIĞI GÜN...

Salı günü 16 Mayıs idi.

Büromdaki güzeller güzeli Buse’ye sordum:

-‘Bugünün Kurtuluş tarihimizdeki anlamı nedir?’

Ses yok.Buse haklı;Çünkü yazılı ve görsel basında da ses yok!

Üzüldüm;Ve dedim ki:

-‘104 yıl önce 16 Mayıs Cuma Günü idi KURTULUŞ SAVAŞININ ATATÜRK YÜRÜYÜŞÜ ile başladığı gün.Fikriyattan fiiliyata geçmişti “KURTULUŞ” işte O GÜN.’

...



Bugün 19 Mayıs,104 yıl sonra Cuma günü.Olumsuz her şeyi kulakardı yapacağım;MİLLİ BAYRAMIM’DA mutlu olmak istiyorum çünkü.

...

Yıl 1919-19 Mayıs Pazartesi günü.

Kurtuluşumuzun güneşi Samsun’dan tüm yurda yayılıyor...

Bu tarihten 4 sene önce-21 Ağustos 1915 tarihinde,Çanakkale’de MUSTAFA KEMAL PAŞA komutasındaki TÜRK ASKERİ düşmanı hezimete uğratmış;

‘Yenilmez’ denilen İngilizler 2.Anafartalar Zaferi ile yenilgiyi kabul etmişlerdi...

İstanbul ‘ZAFER’ heyecanı ile çalkalanmaya başladı.Vatansever her ev-her dil:”KİM BU SARI PAŞA?”diye sormaya başladı.

Zafer gecesi heyecanla yazdığı güfteyi ,ertesi gün İLERİ Gazetesi muhabiri arkadaşı Selim SIRRI Bey’e şöyle nakletti Ali ULVİ Bey :

“Dağ başını duman almış;

Gümüş dere durmaz akar.

Güneş ufuktan şimdi doğar;

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin;

Sert adımlarla her yer inlesin.

Bu gök,deniz nerede var?

Nerede bu dağlar taşlar!

Bu ağaçlar,güzel kuşlar;

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin;

Sert adımlarla her yer inlesin;İNLESİN”

...

SARI PAŞA MUSTAFA KEMAL,bu güftenin kendisine 21 Ağustos 1915 ,Çanakkale-İkinci Anafartalar Zaferi nedeni ile yazıldığını biliyordu.

19 Mayıs 1919’da,

“YA İSTİKLAL-YA ÖLÜM”diye yemin etmiş MUSTAFA KEMAL ,VATANI-TÜRKLERİ KURTARMA HEYECANI ile KUTLU KURTULUŞ MEŞALESİNİ YAKMIŞTI.

Mücadelesine başladığında hiç bir zaman hiç bir engel tanımayan ULU ÖNDER ATATÜRK,

25 Mayıs’ta Havza’ya eski bir araba ile hareket ettiğinde araba bir ‘tan’ vakti bozulunca;

arabadan inmiş ve arkadaşlarına:

“DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ,

GÜMÜŞ DERE DURMAZ AKAR.

GÜNEŞ UFUKTAN ŞİMDİ DOĞAR ,

YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR !...”güftesini marş olarak söylemiş ve yaverine not ettirdiği gibi,

CUMHURİYET’İ ilan edene kadar

yürümüş-yürümüştür...

Bu nedenledir ki;

enerji,azim,cesaret,kararlılık,vatansever ruhlar gerektiren bu KUTLU YÜRÜYÜŞ tarihini

güvendiği-bu niteliklere haiz TÜRK GENÇLERİNE “19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI”olarak hediye etmiştir KURTULUŞ SAVAŞI sonrası.

Ve “DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ” marşı da 16 Mayıs 1919’da başlayan,19 Mayıs 1919’da TÜRKLERE güneş olan KUTLU GÜNÜN marşıdır.

Havza’da onunla birlikte yolculuk yapan, yol arkadaşı Kazım ÖZALP marşın önemini sonradan öğrenmiş midir?;Bilmiyorum.

Lakin tarihimizi okurken öğrendiğim şudur ki:

“Kısacık yaşamına koca bir KURTULUŞ ve KURULUŞU sığdıran ATATÜRK, bu marşı 25 Mayıs 1919 tarihinde,sabah vakti bilerek söylemiştir.ATATÜRKÜMÜZ’ÜN yaptığı her hareket,attığı her adım,söylediği her sözün kesinlikle bir anlamı,manası,vatan-millete faydası vardır...

Bu marşta dile getirildiği gibi,

“TÜRK MİLLETİNE HEP İYİYİ,İLERİYİ GÖSTERMİŞ VE AYDINLIĞA YÜRÜMEMİZİ” istemiştir.

ATATÜRK’E LAYIK OLMAK İÇİN,

Haydi her sabah gün ağarırken hep ileriye,

aydınlığa yürüyelim!

ATATÜRK İLKELERİ VE ATATÜRK’ÜN IŞIKLI YOLUNU TAKİP EDELİM!

Ve hep birlikte söyleyelim:

“GÜNEŞ UFUKTAN ŞİMDİ DOĞAR;

YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR...”

Ey TÜRK GENÇLİĞİ!

ATATÜRK VATANI SANA EMANET ETMİŞ VE BU KUTLU GÜNÜ “BAYRAM” OLARAK HEDİYE VERMİŞTİR SANA.

Sen engellemelere,ihanetlere ,aymazlıklara karşı,marşını söyle ve yürü.

“GÜNEŞ UFUKTAN ŞİMDİ DOĞAR”çünkü..

Ve şunu unutma ki,

“Ayın onbeşi karanlık ise,onbeşi aydınlıktır;

Her karanlık gecenin mutlaka bir sabahı vardır.”

Haydi hep birlikte ,kızı-kızanı,genci-yaşlısı,

çoluğu-çocuğu,erkeği-kadını ile YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR !

19 Mayıs 1919 kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve tüm yurda yayıldığı kutlu günün ,

104.Yıldönümü kutlu olsun ,kutlansın.

Av.Tülay Bekar