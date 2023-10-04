Aslında uzun zamandır kaleme almak istediğim bir konuydu bu...

Ancak siz de biliyorsunuz ki her nasip vaktine gebe.

Ve sanırım vakti geldi, geçiyor bile.

Hiç düşündünüz mü farkındalık ne kadar önemli bir kavram psikolojide?

Uzun zamandır sosyal medya ve iletişim kanalları ile bizlere empoze edilmeye çalışılan ve çoğuna farkına varmadan alıştığımız geleceğimizi perişan edecek son zamanlarda farkındalığımın fazlasıyla arttığı konuyu paylaşmak istiyorum sizlerle.

Cinsiyetsizleştirme

Farkında mısınız olay büyük?

Soruyor musunuz?

Neden son yıllarda LGBT gündemden düşmüyor? Ve ne oldu da LGBT destekçileri çoğaldı.

Bazı eylemler tanıtılarak, konuşmalar toplantılar yapılarak mitingler düzenleyerek topluma kabul ettirilir ve genelleştirilir. Amma öyle eylemler ve durumlar vardır ki hassas olan. Bunu ayyuka çıkarmanız toplum önünde normalmiş gibi yapmanız, eylemin bir anda topluma yayılmasına sebep olabilir ve yeterlidir. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.

Dedim ya tuzak çok büyük.

Toplumun en temel taşı aile kavramının alt üst edilmesine ve sağlıklı nesillerin dünyaya getirilmesine, özellikle Müslüman toplumların, üremesinin önüne geçerek toplumun ne olduğu belirsiz bir yapı ile içten içe çürütülmesine, milli ve manevi değerlerin yok olmasına sebep olan büyük bir tuzak.

Şimdi eminim bu yazıma tepki çığ gibi büyüyecektir. Eminim diyorum çünkü, daha önce de benzer konuda yazdığım yazıma bazı kesimlerden tepki almıştım. Hatta özel bir LGBT dergisi, yazımdan kısa bir bölüm yayınlamış, beni de kınamıştı.

Yine olayı hümanist kılıfa sokup, kişiler seçme özgürlüğüne sahip kisvesiyle duyar kasacaklar varsa sizin hezeyanlarınız benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Sebebi de çok açık. Ben kişilerin cinsiyeti dahil neyi seçtiğiyle ilgilenmiyorum. Elbette kişi ne olmak istediğine kendisi karar verebilir. Ancak bunun propagandasını yapmaya kalkmak açık ve net söylüyorum sapıklık ve sapkınlıktır.

Bu iş artık kişilerin özgür olması olayını çoktan geçmiş, herkesi böyle olmaya teşvik eden bir hal almıştır.

Hani şu ön saflarda LGBT bireyi olmayan ama LGBT çığırtkanlığı yapan arkadaşlar var ya, hah işte o arkadaşların çocuklarını LGBT bireylerden uzak tuttuklarını, hatta içten içe onlar gibi olmamaları için dua ettiklerini biliyor muydunuz?

Eee şimdi hal böyleyken adama sormazlar mı? Eh be mübarek, sen kendi çocuğunu sakınırken, binlerce çocuğun günahına neden girersin?

Neyse! Devam edelim.

Dünya nüfusu şu an 8 milyar civarında 2051 yılında ise 10 milyara ulaşması bekleniyor.

Birileri dünya nüfusunu 500 milyona düşürmenin derdindeler.

İnsanların üremesini durdurmak için ellerinde ki en büyük çözüm LGBT yani Eşcinsel birlikteler. Ve en büyük hedef gençlerimiz.

Özellikle ergenlik dönemi cinsel kimliğin geliştiği en önemli dönemdir ve gelişimde kritik dönemlerden biridir. Bu dönemde çocuğun kendi cinsinden birini onu rol model alması beklenir.

Evde erkek çocuk babayı, kız çocuk anneyi model alır.

Sırası ile okulda öğretmenleri, sanatçıları, sporcuları takip eder, onlara benzemeye çalışırlar.

Ancak günümüzde iletişim araçlarının etkisi öyle çok arttı ki, ebeveynlerini, öğretmenlerini, vs model almıyor çocuklar. Sosyal medya da ne kadar aykırı bir kişilik varsa peşinden giderler. Hem de büyük bir hayranlıkla. Ve maalesef bunların çoğu tehlike saçıyor.

Güney Kore gurubu olarak bilinen müzik gurubu da onlarda bir tanesi.

Dikkat edin daha ilkokul seviyesinde ki çocuklar bu guruba hayran. Kız mı, erkek mi olduğu anlaşılamayan gençlerin kurduğu gurup.

Güney Kore'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran ve en trend müzik türlerinden biri haline gelen K-pop, enstrümansız görselliğe dayalı müzik konserleri, LGBT propagandaları, cinsiyet dayatması ve daha birçok tehlike içeriyor. Yeni nesil Kore müzikleri olarak bilinen K-Pop özendirdiği yaşam biçimi ve oluşturduğu kitle ile dünyada gelecek nesilleri tehdit etmeye devam ediyor. Bu müzik türü çatısı altında bulunan bazı gruplar giyimleriyle, yaşam tarzlarıyla gençlerin ilgisini çekiyor ve yetiştiği kültür ve aile yapısından yavaş yavaş kopmaya başlıyor.

Başta söylediğimi yinelemek istiyorum

Kimsenin cinsel tercihine karıştığımız yok.

Kimin ne yaptığına da.

Amaaa bu işlerine özgürlük isteyip ulu orta yerde çoluk çocuk önünde sergilemeye kalkana da hopp demesini biliriz. Demeliyiz. Demek zorundayız.

Demesek ne mi olur?

Offf.

Bu cinsel eğilimleri normalleştirenler yarın pedofilyi de normalleştirir.

Ne yazık ki olacak bu.

Artık bozulmamak için uyanık olma zamanı. Etrafı iyi inceleme, toplumun sorunlarına dikkat çekmek zamanı. Bilmek yetmez. Doğruyu savunmak, anlatmak, mücadele etmek de gerekiyor.

Hafife alınacak bir konu değil bu.

Konu insanlığın tehdidi.

Konu çocuklarımız.