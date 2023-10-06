İstanbul

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de hafta içerisinde açıklanan veriler, iş gücü piyasasının yavaşladığına işaret etse de yatırımcılar, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi temkinli davranıyor.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ADP özel sektör istihdamı da eylülde 89 bin kişiyle piyasa tahminlerinin altında kaldı. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) eylülde aylık bazda 0,9 puan azalışla 53,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve ISM hizmet sektörü PMI'ın bu yılın en düşük seviyesine gerilemesinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarının, Fed'in bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine dair ipucu vermesinin beklendiğini söyledi.

İş gücü piyasasının durumunun Fed tarafından yakından izlendiğini ifade eden analistler, Banka'nın para politikası kararlarında, istihdam raporundaki verilerin en önemli belirleyici etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, herhangi bir karar için acele etmelerine gerek olmadığını belirterek, iş gücü ve fiyatların düşmeye devam etmesi halinde oranları sabit tutabileceklerini ifade etti. Daly, tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle Fed'in ilave sıkılaştırma yapmasına gerek kalmadığını da kaydetti.

Bu arada, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, hizmetlere yönelik güçlü talebin ve enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin, küresel ekonomide "yumuşak iniş" şansını artırdığını ancak mali açıdan önemli risklerle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Öte yandan, hafta içinde, son 16 yılın en yüksek seviyesini test eden ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri, söz konusu iş gücü verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 4,7 seviyelerine geriledi.

Altının ons fiyatı ise 9 günlük düşüş serisinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 1.824 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı, düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 azalışla 83,7 dolarda bulunuyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,12, Dow Jones endeksi yüzde 0,03 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir izlendi.

Fed'in önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri de takip ediliyor.

ECB Üyesi Peter Kazimir, faizlerin zirveye geldiğinden emin oluncaya kadar bilanço ve diğer araçları şu anda kullanmamaları gerektiğini, enflasyondaki düşüşün bir miktar uzayabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Almanya'da dün açıklanan verilere göre, ağustosta dış ticaret fazlası 16,6 milyar dolar ile beklentileri aştı.

Ayrıca, Fransız tren üreticisi Alstom'ın hisseleri, şirketin nakit akışına ilişkin uyarısının ardından yüzde 37 değer kaybetti.

Metro Bank'ın hisseleri ise borçlanma ve öz sermaye ihtiyacını açıklamasının ardından bugün yüzde 25'ten fazla düştü.

Mücevher üreticisi ve perakendecisi Pandora’nın hisseleri de büyüme hedeflerini yükselttiğini açıklamasının ardından yüzde 12 yükseldi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,20 azalırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyir izledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,20 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler öncesi Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ağustosta öncü endeks, aylık bazda yüzde 1,3 artarken, ülkede aynı dönemde hane halkı harcamaları aylık yüzde 3,9 artışla beklentileri aştı.

Devam eden tatil dolayısıyla Çin piyasalarında işlem gerçekleşmezken, kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeks yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,86 değer kazancıyla günü 8.487,98 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışının hemen altında 27,5650'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,7720 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Türkiye'nin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltmesinin ardından Dünya Bankası da Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti. Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2'den 4,2'ye çıkardı.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos ayı fabrika siparişleri

15.30 ABD, eylül ayı işsizlik oranı, tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, eylül ayı Hazine nakit dengesi

AA