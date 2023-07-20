Londra

İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı ve El Nino koşullarının da etkili olduğu aşırı sıcak hava dalgaları tüm dünyayı etkisi altına aldı. Rekor seviyedeki deniz yüzeyi sıcaklıkları da sıcaklık değerlerinin artmasına yol açıyor.

Geçen ay "kayıtlardaki en sıcak haziranın" yaşanmasının ardından bu ay da günlük sıcaklık rekorları üst üste kırıldı.

Maine Üniversitesi İklim Değişikliği Enstitüsü'nün ABD Ulusal Çevresel Tahmin Merkezi (NCEP) verilerine dayandırarak yaptığı modellemesine göre, küresel sıcaklık ortalaması 3 Temmuz'da 17,01 dereceyle kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Daha önceki sıcaklık rekoru, Ağustos 2016'da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.

3 Temmuz'un ardından sıcaklıklar üst üste rekor kırdı ve ortalama sıcaklığın 17,23 derece ölçüldüğü 6 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçti.

Küresel sıcaklık ortalaması, 3-19 Temmuz'da daha önce ölçülen sıcaklık değerlerinin üzerinde seyretti. Küresel ortalama sıcaklık, 19 Temmuz'da da 17,16 derece olarak ölçüldü.

Berkeley Earth iklim bilim insanı Zeke Hausfather, bu ayın kalan günlerinde sıcaklıklarda benzeri görülmemiş bir düşüş olmaması durumunda temmuzun "kayıtlardaki en sıcak temmuz ve ay" olmasının neredeyse kesin olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası hakim

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 4 Temmuz'da El Nino koşullarının başladığını duyurmasının ardından geçen hafta sıcak hava dalgasının Akdeniz, Kuzey Afrika, Asya ve ABD'nin güney kesimlerinde iki hafta boyunca etkili olacağını açıklamıştı.

Sıcaklıklar, İtalya'nın Sicilya bölgesinde 18 Temmuz'da 46,3 dereceye ulaşırken, İspanya'da Girona kentinin Figueres ilçesinde 45,4 dereceyle kayıtların tutulduğu 1928'ten beri en yüksek seviyeyi gördü.

WMO, Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıklarının bazı bölgelerde 30 dereceyi aşabileceğini ve ortalamadan 4 derece daha yüksek olabileceğini bildirdi.

Fransa'nın güneyinde 40,1 dereceyle son olarak, Ağustos 2012'de görülen sıcaklık rekoru yeniden kırıldı.

Kuzey Afrika'daki sıcaklık değerleri 44-49 derece arasında değişirken, ABD'nin güneyinde 100 milyonun üzerinde insanı etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle 46,7 dereceyi bulan değerler ölçüldü. Çin'in Sanbao bölgesinde ise sıcaklık 16 Temmuz'da 52,2 dereceyle rekor kırdı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin tahminine göre, Avrupa'daki aşırı sıcak hava dalgasının 20 Temmuz itibarıyla etkisini azaltacak ancak bu hafta sonu ve 23-25 Temmuz'da tekrar görülecek.

AA