İSTANBUL- Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayında hastanenin Medikal Direktör Yardımcısı Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Güven Akıncı’yı konuk oldu. Kunduracı Göğsü ve Güvercin Göğsü nedir, nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir gibi sorulara değinildi. Herkese iyi haftalar dilerim.

Kunduracı Göğsü nedir ve nasıl anlaşılır?

Eski zamanda ayakkabı kundura yapan insanlar bir tahtayı geçirip üstüne çivi çakar ve işini yapar göğsüne dayarmış ve sanki o yaptı da içine çöktü diye konmuş bir isim bu buradaki sternum dediğimiz herkesin imam tahtası diye bildiği kemiğin içe doğru göçük olması ,bu 1 santim olabilir ,5 santim de olabilir, küçücük bir yer olabilir, avuç içi kadar yer de olabilir.Bunun latincesi pektus ekskavatumdur, tıbbi terim olarak budur.Bu doğumsal bir sorun ,genetik bir sorun aslında ve zaman içerisinde açığa çıkmaya başlar.

Teşhiste kullandığınız tanı yöntemleri nelerdir?

Teşhisi ailenin “bu ne” diye bakıp gelmesiyle olur çoğunlukla. Hatta bazıları dedesinde de vardı, dayısında da vardı gibi şeyler söylerler. Bu göğüs kemiklerinin çöküklüğü aslında küçük bebeklikten beri var olan bir şeydir , ama bebekler biraz daha cilt altı yağı olan tombik çocuklar olduğu için ergenliğe girmeye yaklaşıp kilo atıp kilosuzlaşıp daha ince boyu uzayan yaşlardaki çocuklar da birden ortaya çıkar ,aslında vardır da cilt altı yağı azalıp ortaya çıkar.Hastaneye gelindiğinde gözle görülen bir şeydir ,ama tam adını koyup hangi boyutta olduğu nerede hangi kemiği ne kadar tutulduğu hakkında bilgisayarlı akciğer tomografi ile anlarız. Boyutuna göre teşhisi koyduktan sonra bir takım tedavi ile ilerleriz.

Bu hastalık teşhis edildiğinde bu hastalığa başka hastalıklar da eşlik ediyor mu?

Hayır, çok nadir olarak bu göğüs kemiğinin içeriye basmasından dolayı genetik olarak kalpte ritim bozukluğu yaratan bir sendrom var. O açıdan bir kardiyoloji görürse ve bunun olmadığını söylerse bizim için yanında başka hastalıklar aramaya gerek kalmaz.

Kunduracı göğsü nasıl tedavi etmek gerekir?

Normalde bir kemiğin içe dönüklüğünün tedavisi o kemiği düzeltmektir. Kolumuz kırıldığında ne yapılıyor; platin takılıyor, düzleştiriliyor, yerine getiriliyor da onun gibi cerrahi bir müdahale gerektiriyor. Yeni bir yöntem var bulan kişinin ismi Nuss. Kesip açmak çocuk için de çok sıkıntılı bir durum gelecekte iz kalıyor. Yandan kapalı olarak girip, bir de akciğere yine kapalı endoskopik olarak girip, gözle görüp şekli yandan düz gelip kabaran ve yine düz giden şekilde bir metal var. Bunu ters vaziyette içeri götürüp kemiğin arkasından geçiriyoruz sonra ters çeviriyoruz.13 yaşını geçmeyen çocuklarda kemik yumuşak olduğu için o kadar ağrı falan olmuyor yanlardan tespit ediyoruz Ağırlığına göre dıştan takip ediyoruz. Bekliyoruz düzeldiği zaman da nispeten kısa bir ameliyatla çekip alıyoruz. Ve kemiği kesmeden bu iş bitmiş oluyor. Bir de şöyle bir yöntem var, ne kadar etkili olduğu tartışılır, tedavi yöntemi olarak söylemiyorum böyle bir şey var diye söylüyorum o alana bir fanus gibi bir şey koyup hava içeriden çekip orayı vakumlama yöntemi. Yani vakum var çekiliyor ayrılıyor ödem oluşuyor.Çıkarıyorsunuz harika 1 hafta sonra eskisi gibi.Çok çok minimal olan hastalarda denenilebilir.Ama asıl önerilen yöntem cerrahi ameliyattır.

Güvercin göğsü nedir nasıl anlaşılır?

Tam tersi kuşların göğüs kafesi dışa doğrudur. O şekli taklit ettiği için buna da güvercin göğsü deniyor. Yine buna pektus deniliyor. Aslında pektus denilen şey ya içeri doğru göçük olması, ya da dışarıya doğru çıkık olması.

Tedavisi yine cerrahidir. Çok büyük olabilir, yaşı geçmiş olabilir. Kendi kendine düzelmeler 10-11 yaş aralıklarıdır. 14-15 yaştan sonra kemik oturmaya başlayınca daha sertleşmeye başlayınca kıkırdak boyutundan çıkıp iyice kemikleşmeye başlayınca bu işler çok daha zor olur.

Estetik hariç kişiye hiç bir zararı yoktur.Tedavi edilebilen ileride de tedavi edilebilen bir konudur.

Bu 2 hastalık özellikle en sık doğuşta mı olur, sonradan gelişir mi?

Sonradan oluşması gibi bir şey yok travma olur, göğüse bir çarpma olur orayı kırar buna pektus denmez Travma yani sonuçta ameliyat olmak gerekiyorsa kazada zaten göğüsü kıracak güçte bir darbeye hani orda düşünülecek şey kemik estetikten öte kalbi kurtarmak olur. Tamamıyla bu doğuştan olan bir şey daha doğrusu genetik olan bir şey açığa çıkması kemik yapı olgunlaşmaya başladıkça kendini ortaya çıkarır. Biraz sorgulayınca geçmişte dayı da dede de ya tam olarak ya biraz olarak az çok görülür. Araştırılıp sorulunca ortaya çıkılır.Yoksa insanlar bilmez. Kız çocuklarının bir avantajı var. Çok hafif bir pektus meme gelişimi oluştuktan sonra kaybolup gider. Ama belirgin olanlarda yine toparlamak lazım.

HABER: ELİF HAYVALI