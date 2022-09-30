Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.155,11
ALTIN
997,66
DOLAR
18,55
STERLİN
20,74
EURO
18,24
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
2023 yılı İstanbul ili...
Fotoğraf çekim işi ihale edilecek
Fotoğraf çekim işi ihale...
Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim üyesi...
İstanbul Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Üniversitesi 25 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ZÜLFÜ LİVANELİ: NAZIM HİKMET BİZİM İÇİN DENİZ FENERİYDİ! 

Zülfü Livaneli'nin, 1970’ten bu yana Nazım Hikmet şiirlerinden bestelediği, tüm dünyada yorumlanmış şarkılarının yeni düzenlemelerinden oluşan ‘Ben Nazım’ müzikali, Engin Hepileri’nin başarılı oyunculuğuyla sanatseverlerle buluştu. 

30 Eylül 2022 Cuma 09:23
ZÜLFÜ LİVANELİ: NAZIM HİKMET BİZİM İÇİN DENİZ FENERİYDİ! 

HABER: MELİKE BİRGÖLGE 

Mehmet Balkan’ın rejisi ve koreografisiyle, Rengim Gökmen’in müzik direktörlüğü ve şefliğinde sahnelenen müzikalde kısa bir konuşma yapan sanatçı Zülfü Livaneli, "Benim gençliğimde Nazım Hikmet Türkiye’de yasaktı" dedi.  

NAZIM HİKMET BİZİM NEFES BORUMUZDU! 

Livaneli "Ülkeler büyük evlatlarıyla nefes alır. Bizim ülkemizin en büyük evlatlarından biri Nazım Hikmet’ti. Nazım Hikmet bizim nefes borumuzdu, bizim kuşak için deniz feneriydi. Edebiyat dilimizi geliştiren ve Türkçeyi dünya dilleri arasında edebiyat dili olarak kabul ettiren 20. yüzyılın en büyük şairlerinden biriydi. Ama ne yazık ki benim gençliğimde Nazım Hikmet, Türkiye’de yasaktı. Kendi dilinde, kendi ülkesinde kitapları basılmıyordu. Kendisi şöyle demişti; 'Biliyorum şu an dünyanın her yerinde kitaplarım çıkıyor ama kendi dilimde kendi ülkemde yasak.' Ama inanıyordu ki bir gün kendi dilinde de kitapları basılacak, şarkıları söylenecek" dedi. 

Livaneli, sözlerine şöyle devam etti: 

"İlk defa 1960’tan sonra bir kitabı çıktı; Kuvayı Milliye Destanı. Kitabevinin önünde kuyruk oluşturduk. Müthiş bir heyecandı bizim için. Daha sonra Stockholm’de Nazım Hikmet’in yaşadığı kaderi bizim kuşaklar da yaşadı Stockholm’de sürgüne gitmek zorunda kalmıştık. Evimizin yanında bir orman vardı. Ben orda her gün yürüyordum, karlara bata çıka. Elimizde sekiz ciltlik Nazım Hikmet şiirleri vardı Bulgaristan’da basılmış. Ve ben o şiirlerden birini, hem de tanınmamış birini kafamda dolaştırıp duruyordum. Sonra o bir gün besteye dönüştü ve daha sonra bu besteler devam etti. Nazım’ın şiirlerinden yaptığım besteler beni bir parça onun eserine hizmet eden, ondan daha genç biri olarak o skalaya yerleştirdi." 

‘Ben Nazım’ müzikali; Hepileri’ye eşlik eden dansçılar, solistler, senfoni ve rock orkestra elemanlarıyla yaklaşık 130 kişilik bir ekipten oluşuyor. 

Nazım Hikmet’e hayat veren Engin Hepileri’ye sahnede Vera rolünde İlke Kodal, Piraye rolünde Deniz Alp ve Münevver rolünde Petek Çetintemel eşlik ediyor.  

RockA grubu ve solistler Görkem Ezgi Yıldırım (soprano), Sibel Gürsoy (vokal), Zeynep Halvaşi (mezzo soprano), Petra Nachtmanova (vokal, bağlama), Serkan Taylan (tenor), Mehmet Yılmaz (bas bariton) ve Teyfik Rodos’un (bas) sesleriyle mozaik bir anlatı oluşturdukları gösteride Duende Global Çağdaş Dans Topluluğu ise büyüleyici danslarıyla yer alıyor. 

Dünya standartlarında bir hikâye anlatıcılığıyla Türkiye’ye yeni bir müzikal anlayışı getirme hedefiyle yola çıkan biyografik müzikalin metinlerinde Şirin Aktemur’un, Livaneli bestelerinin yeniden düzenlemelerinde Tolga Taviş’in imzası bulunuyor. Müzikal, Duende Global prodüksüyonu olarak sahneleniyor. 

Sanatseverleri, Nazım Hikmet’in hayatına ve aşklarına tanıklık etmeye çağıran ‘Ben Nazım’ müzikali, yurt içinde ve yurt dışında sahnelenmeye devam edecek. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zülfü Livaneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel,  “İDOB’da 35. Yıl” Konseri ile Veda Etti…
Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel,  “İDOB’da 35. Yıl” Konseri ile Veda Etti…
Bakan Ersoy: Türkiye, dünya turizm alanında açık ara en etkili tanıtım yapan ülke oldu
Bakan Ersoy: Türkiye, dünya turizm alanında açık ara en etkili tanıtım yapan ülke oldu
BİR DİLEK TUT FİLMİ TÜRKİYE’NİN GURURU OLDU...
BİR DİLEK TUT FİLMİ TÜRKİYE’NİN GURURU OLDU...
Bakan Ersoy: Türkiye, bu kış çok daha fazla turisti ağırlayacak
Bakan Ersoy: Türkiye, bu kış çok daha fazla turisti ağırlayacak
David Arranhado, “Golden Oasis” ile 39 Galeri’de…
David Arranhado, “Golden Oasis” ile 39 Galeri’de…
Faruk Kırlı ve Öğrencilerinin “SIRLI BAHÇE” Sergisi Açıldı!
Faruk Kırlı ve Öğrencilerinin “SIRLI BAHÇE” Sergisi Açıldı!
Bakan Ersoy: Öncelikli hedef maksimum sayıda insanımızı kültür ve sanatla buluşturmak
Bakan Ersoy: Öncelikli hedef maksimum sayıda insanımızı kültür ve sanatla buluşturmak
Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin lansmanı yapıldı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin lansmanı yapıldı
ATİYE NAR FESTİVALİ’NDE SAHNE ALDI
ATİYE NAR FESTİVALİ’NDE SAHNE ALDI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول