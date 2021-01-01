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ZOZO TOLEDO CORONA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ 

83 yaşındaki Toledo, cemiyet muhabirliği denince ilk akla gelen isimlerdendi.

01 Ocak 2021 Cuma 16:47
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ZOZO TOLEDO CORONA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ 

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Türkiye’nin ilk paparazzisi Zozo Toledo, corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Toledo, cemiyet muhabirliği denince ilk akla gelen isimlerdendi.

Don Jose De Toledo En Salinas ya da basın camiasında bilinen adıyla Zozo Toledo Magazin Gazetecileri Derneği’ne göre Türkiye’nin ilk paparazzisiydi. 83 yaşında corona virüsten hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth’den Anthony Quinn’e, Brigitte Bardot’tan Sezen Aksu’ya fotoğrafını çekmediği ünlü kalmamıştı. Cemiyet dünyasında öyle bir ağırlığı vardı ki Zozo’ya kimse hayır diyemez poz verirdi. Yıllarca Fransa’daki Cannes Film Festivali’nden Türkiye’ye haber geçti.

Zozo Toledo 1937’de Tophane’de İspanyol bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasını kaybedince Rum yetimhanesinde büyüdü. Tabutçuluktan marangozluğa, masörlükten paparazziliğe uzanan ilginç bir hayat sürdü. 1961’de gazeteciliğe başladı. Savaş muhabirliği de yaptı. Akşam, Hürriyet, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. Zozo Toledo 2 ay önce corona virüse yakalandı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

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Anahtar Kelimeler:
ZOZO TOLEDOCoronaSezen Aksuönce VatanNEDRET HOTUN
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