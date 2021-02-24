ZORLU PSM DİGİTAL SAHNEDE

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Pandemi dolayısıyla koşulların tiyatro adına giderek zorlaştığı bu dönemde oyunlarını digital platforma taşıyan kurumlar var. İşte onlardan biri de Zorlu PSM’nin digital sahnesi.

Romeo ve Julıet’ten Martı’ya On İkinci Geceden, Antigone’ye, Zorlu PSM tiyatronun kültleşen eserlerinden kesitlerin yorumlandığı digital sahne projesini tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor. O oyunlardan en yenisi Birce Akalay ve Serkan Altınorak’ın başrolünü paylaştığı bir Shakespeare klasiği ‘Hırçın Kız’

Hırçın Kız, tanımadığınız, tanışmadığınız veya tanımak için çabalamadığınız birinin hayatında ne kadar söz sahibi olabiliriz konusunu odağına alıyor.

Shakespeare’in ölümsüz eserlerinden ‘Romeo ve Julıet’ de Miray Daner ve Kerem Arslanoğlu, ‘On İkinci Gece’de ise Ceren Moray ve Merve Dizdar rol alıyor.

Her dönem güncelliğini koruyan bir metin olmasının yanı sıra Sofokles’in seyircileri düşünmeye yönelten uyarıcı tragedyalarından biri olarak da hafızalara kazınan ‘Altigone’de Songün Öden ve Güven Murat Akpınar performans sergiliyor.

Dünya edebiyatının en büyük kalemlerinden biri olan Anton Çehov’un en çok sahneye konan kült oyunu ‘Martı’ digital seride yer alan oyunlardan. Öykü Karayel ve Selahattin Paşalı’nın rol aldığı oyunda Nina ve Treplev’in bambaşka hayallerin peşinde ortaklık kurabilme ihtimaline dair bir hikaye anlatılıyor.

Zorlu PSM Youtube kanalından ücretsiz olarak izlenebilen digital sahne serisindeki oyun kesitlerinin yönetmenliğini İbrahim Çiçek üstleniyor.