Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.239,85
ALTIN
972,30
DOLAR
18,46
STERLİN
19,82
EURO
17,83
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı
Türkiye İhracat Kredi Bankası...
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı İstanbul ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme kazandırılıyor

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:05
Zeytinli Ada, arkeopark projesiyle turizme kazandırılıyor

BALIESİR’in Erdek ilçesindeki Zeytinli Ada’da Meryem Ana Manastırı'ndaki M.S. 4’üncü yüzyıldan kalan vaftizhane, 2 hamam, seramik pişirme fırınları gibi alanların ziyaretçilere açılması için ören yeri çalışmalarına başlandı. Hristiyanların ve tarih meraklılarının ilgi gösterdiği Zeytinli Ada, bu projeyle turizme kazandırılacak.

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Zeytinli Ada’da yer alan tarihi eserler, arkeopark projesi kapsamında 2016'da sona eren kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıktı. Zeytinli Ada'da M.S. 4’üncü yüzyıldan kalan vaftizhane, 2 hamam, seramik pişirme fırınları gibi alanlar bulunuyor. Özellikle büyüklüğü ile Hristiyanların merak ettiği vaftizhane, ilgi görüyor. Çalışmaların ardından Zeytinli Ada, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınarak, Erdek Belediyesi’ne verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatıyla başta Erdek Belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum Zeytinli Ada’nın ören yeri olması için çalışmalara başladı. Hristiyanların ve tarih meraklılarının merak ettiği Meryemana Manastırı, ören yeri çalışmasının bitmesinin ardından ziyaretçilere açılacak. Ada üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Proje çalışmasından sonra Anıtlar Kurulu'nun müsaadesinde gerekli bakım ve onarımları yaptıktan sonra önümüzdeki sene burayı kültür turizmine açmayı düşünüyoruz" dedi.

Başkan Karışık, adadaki kazılarda çıkan eserlerin bir kısmının Bandırma Müzesi'ne götürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Burada 2006-2016 yıllarında kazı çalışmaları yapıldı. Nurettin Öztürk hoca tarafından. Çıkan tarihi eserlerin bir kısmı Bandırma Müzesi'ne götürüldü. Bir kısmı da adada koruma altına alındı. Burada vaftiz havuzu bulunmakta, dünyanın en büyük çocuk vaftiz havuzu Erdek'te Zeytinli Ada'da mevcut. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ada Erdek Belediyesi'ne ait. 3 ay önce Turizm ve Kültür Bakanlığı bize buranın ören yeri olarak kullanması için izin verdi. Biz de şu anda proje yapıyoruz. Proje çalışmasından sonra gerekli çalışmalar Anıtlar Kurulu’nun müsaadesiyle yapılacak. Adanın gerekli bakımları, onarımları yapıldıktan sonra önümüzdeki sezonda burayı kültür turizmine açmayı düşünüyoruz. Burası ibadet turizmine açılabilecek bir ada. Burası açıldığı zaman yurt dışından gelecek misafirlere de açılacak. Hizmete açıldığı zaman yabancı turist de çekeceğini düşünüyoruz. Kapıdağ'da çok kilise var. Yani çok eski tarihler de var. Bunları koruma altına alıp da bakımlarını da yaparsak yabancı turist açısından Erdek’in gerçek bir cennet olacağını düşünüyorum." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zeytinli AdaArkeopark ProjesiTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
822 yıllık Büğdüz Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı
822 yıllık Büğdüz Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı
Bakan Yardımcısı Yavuz: Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale'ye imzasını attı
Bakan Yardımcısı Yavuz: Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale'ye imzasını attı
RUMKALE SU SPORLARI FESTİVALİ BAŞLIYOR
RUMKALE SU SPORLARI FESTİVALİ BAŞLIYOR
Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri, Antalya caddelerinde
Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri, Antalya caddelerinde
Bitlis'in tarihi köprüleri araç trafiğine kapalı, yayalara açık olacak
Bitlis'in tarihi köprüleri araç trafiğine kapalı, yayalara açık olacak
Uluslararası Çeşme Müzik Festivali başladı
Uluslararası Çeşme Müzik Festivali başladı
Mardin’in büyülü atmosferiyle tasarlanan Zamarot 1890 kapılarını açıyor
Mardin’in büyülü atmosferiyle tasarlanan Zamarot 1890 kapılarını açıyor
Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
Atilla Çilingir’in yeni kitabı ‘Gece Yarısı Güneşi’ okurlarıyla buluştu
Atilla Çilingir’in yeni kitabı ‘Gece Yarısı Güneşi’ okurlarıyla buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول