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“ZEYNEP BAŞALAN, “BAK KARDEŞİM” ADLI KİTABINI ANLATIYOR
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“ZEYNEP BAŞALAN, “BAK KARDEŞİM” ADLI KİTABINI ANLATIYOR

Başarılı yazar Zeynep Başalan’ın “Bak Kardeşim adlı kitabı, geçtiğimiz ekim ayında raflarda yerini aldı.

10 Mart 2020 Salı 16:12
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“ZEYNEP BAŞALAN, “BAK KARDEŞİM” ADLI KİTABINI ANLATIYOR

İSTANBUL

AYŞENUR MAMA

Başalan, Perseus Yayınevi etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırdığı bu eserini bir kalbe dokunmanın umuduyla kaleme almış. Genç yazar, bu eseriyle kafasındaki soru işaretlerini açık yüreklilikle paylaşarak okuyucularını kendi soru işaretlerini bulmaya teşvik ediyor. Bizlere olup biteni hatırlatma görevini üstlenen “Bak Kardeşim” okurları düşünmeye ve soru sormaya davet ediyor.

Eser, okurlara şu cümleyle seslenerek vermeyi amaçladığı mesajı gözler önüne seriyor: “Nefes al ve bak.” Zeynep Başalan, kitabın ismini samimi bir hitap kullanmak istediği için “Bak Kardeşim” olarak seçmiş. Bu eserin başarısı, yazarın kitabın sözleşmesini imzalarken aynada kendisiyle göz göze geldiği ve “Başardım!” dediği güne dayanıyor. Başalan, eserin esas başarısını okuyucusunun fikirleriyle kazanacağı kanaatinde. Eseri için “Bizi cesaretlendirip kendimizle yüzleşmeye, hayal kurmaya ve eyleme geçmeye teşvik eden bir kitap.” yorumunu yapan başarılı yazar, yazmanın kendisi için su içmek, uyumak gibi ritüellerden bir farkı olmadığını söylüyor. Genç yazarın bu nadide eser ile başarıya ulaşması kaçınılmaz.

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