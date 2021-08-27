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ZEUS TAPINAĞI'NDA GALA

Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapıldı.

27 Ağustos 2021 Cuma 19:33
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ZEUS TAPINAĞI'NDA GALA

NEDRET HOTUN

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapıldı. Yarışmaya yurt içi ve dışından 3 bin 112 kısa film katıldı. 

Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 17 kısa film arasından en iyi kurmaca kategorisinde Abdullah Şahin'in Hem Nefes isimli filmi, en iyi yerli belgesel kategorisinde Fatih Ertekin'in Yaylacı isimli filmi, en iyi yabancı kısa film kategorisinde Khalil Felıgha'nın 2030 isimli filmi, en iyi yabancı belgesel kategorisinde Ilır Kabashı'nın Survıval and School isimli kısa filmi birinci oldu.

Ahmet Uluçay ödülünü ise Güzel Havalar isimli kısa filmi ile Okan Akgün almaya hak kazandı. 

Antik kentteki Zeus Tapınağı alanında dereceye giren kısa filmlerin gösterimi yapıldı.

Ödül töreninin ardından festival etkinlikleri kapsamında şef Musa Göçmen idaresindeki Orkestra Senforock konseri verdi...

Önce Vatan Gazetesi

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