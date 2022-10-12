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ZEO, KİO VE MEHPARE

–Koyu Mavi Bir Yolun İlk Romanı–

12 Ekim 2022 Çarşamba 18:00
ZEO, KİO VE MEHPARE

HABER MERKEZİ

Emekli fizik öğretmeni Şen Sevgi Erişen’in ilk romanı “Zeo, Kio ve Mehpare: Koyu Mavi Bir Yolun İlk Romanı” okurla buluştu. Mehpare adında genç bir kadının kendini bulma yolculuğu ve bu yolculuğun her anını gözlemleyen ‘Zeo’ ve ‘Kio’ adlı dünya üstü varlıkların ilham verici sohbetlerini konu alan eser, Yeni İnsan Yayınevi’nin Edebiyat Serisi kapsamında yayımlandı.

Şen Sevgi Erişen; 1958, İstanbul doğumlu bir edebiyat tutkunu. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Erişen, uzun yıllar boyunca liselerde fizik öğretmenliği yaptı. Meditasyonla da ilgilenen ve ileri zihin tekniği alarak ‘Sidha’ olan Şen Sevgi Erişen, yazmaya olan merakının peşinden giderek ilk romanı “Zeo, Kio ve Mehpare”yi kaleme aldı. “Koyu Mavi Bir Yolun İlk Romanı” alt başlığıyla Yeni İnsan Yayınevi tarafından okura sunulan eser, başarılı kurgusu, akıcı dili ve etkileyici anlatımıyla öne çıkıyor.

BİR ‘KENDİNİ BULMA’ YOLCULUĞU

Şen Sevgi Erişen’in kızları Filiz Akaydın Altınok ve Sedef Akaydın’a ithaf ettiği “Zeo, Kio ve Mehpare”, Mehpare adlı genç bir kadının kendini bulma yolculuğunu konu alıyor. 1950 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehpare’nin hayat yolculuğuna ‘Zeo’ ve ‘Kio’ adlı dünya üstü varlıklar da eşlik ediyor. ‘Dünya’ bedenlerini terk ettikten sonra görevlerine devam eden ‘hakiki insan’ mertebesindeki bu iki varlık, Şen Sevgi Erişen’in ifadesiyle; bilinç aşaması yapmaya hazır insanları destekleyerek ‘Tanrısal evrimi’ olumlu bir yola sokmak için çalışıyor. Kitap boyunca Zeo ve Kio arasında okurlara ilham verecek sohbetler gerçekleşiyor.

ÜÇLEMENİN İLK HALKASI

“Zeo, Kio ve Mehpare” romanı, aynı zamanda Mehpare’nin yaşamı üzerinden Türkiye’nin kaotik bir dönemine de ışık tutuyor. 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte yaşanan karanlık günler, Mehpare’nin yaşamında derin izler bırakıyor. Romanın bir başka etkileyici yanı da yazarın “aşk”, “yaşam” ve “ölüm” üzerine kaleme aldığı satırlar. “Zeo, Kio ve Mehpare” bir üçlemenin ilk kitabı. Şen Sevgi Erişen zincirin ikinci halkasında Mehpare’nin kızı İdil’in, üçüncü halkasında da oğlu Semih’in yaşamlarını kaleme alacak. Diğer iki roman da yakında okurlarla buluşacak.

Anahtar Kelimeler:
ZEOKİO VE MEHPARE–Koyu Mavi Bir Yolun İlk Romanı–KitapŞEN SEVGİ ERİŞEN
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