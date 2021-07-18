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Zengin Mutfağı’ bu kez Maximum Uniq Açıkhava’ya kuruldu

Şener Şen’in muhteşem performansıyla başrolünde yer aldığı “Zengin Mutfağı” oyunu, “BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da sahnelendi. Biletleri günler öncesinden tükenen oyun, açık hava etkinliklerini özleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

18 Temmuz 2021 Pazar 10:49
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Zengin Mutfağı’ bu kez Maximum Uniq Açıkhava’ya kuruldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Büyük usta Şener Şen’in prömiyerini yaptığı günden bu yana kapalı gişe sahnelenen oyunu “Zengin Mutfağı”, sezonu Maximum Uniq Açıkhava’da açtı. Vasıf Öngören’in yazdığı, Şener Şen’in Doğu Yaşar Akal’la birlikte yönetmenliğini de üstlendiği oyun, “BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında 17 Temmuz Cumartesi akşamı sahnelendi.

BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ, OYUN AYAKTA ALKIŞLANDI

Pandemi nedeniyle açık hava etkinliklerine hasret kalan İstanbullular, “Zengin Mutfağı”na yoğun ilgi gösterdi. Oyunun biletleri günler öncesinden tükendi. Finalde oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunu izlemeye gelen arasında Alper Saldıran, Cem Gelinoğlu, Mesut Süre, Safa Sarı, Hilmi Deler, Fatma Tezcan, Evliya Aykan, Ayşegül Yılmaz ve Batuhan Soyarslan vardı.

İŞÇİ HAREKETİNİN ZENGİNE YANSIMASI

Şener Şen’in muhteşem performansıyla damga vurduğu “Zengin Mutfağı”, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylara kayıtsız kalamıyor. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alıyor.

40 YIL SONRA AYNI ROLDE

Vasıf Öngören’in yaşanan olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde daha önce defalarca yorumlandı ve beyazperdeye de uyarlandı. 1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bu oyunda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu kadrosuyla tekrar sahneye çıktı. “Zengin Mutfağı”nda Şener Şen’e eşlik eden isimler; Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı.

        

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Anahtar Kelimeler:
Şener ŞenZengin MutfağıBkm Yaz EtkinlikelirUniq Açık Hava
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