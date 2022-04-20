ZEBUN 29 NİSAN’DA SİNEMALARDA

HASRET D. DELİER

MANİSA

ZER Film ile HM Productions’un yapımını üstlendiği korku filmi ZEBUN seyirciyle buluşuyor. Senaryo ve yönetmenliği Hakan Yusufoğulları ile Mesut Erbaş’ a ait olan ve izleyenleri her sahnesinde derinden etkileyeceği düşünülen korku filmi ZEBUN, 29 Nisan’da vizyona giriyor. Filmin başrollerini podyumların eskimeyen yüzü Sema Şimşek ve başarılı tiyatro sanatçısı Hakan Akgün ile ekibin en küçük üyesi Almina Kahraman paylaşıyor.

TÜRK SİNEMASINDA BİR İLK

Yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan ZEBUN, Türkiye’de çekilen korku filmleri sıralamasında en yüksek bütçeye sahip. Bu sıra dışı korku filmi ZEBUN’un senaryosunda olduğu kadar çekimlerinde de önemli ve duyarlı davranışlara yer verilmesi filmin seyirciye aktaracağı enerjiyi de farklı hale getiriyor. Örneğin; çekimler sırasında filme yansıyan sahnelerin aksine hiçbir canlıya zarar verilmemesi ve küçük oyuncu Almina’nın ürkütücü bir senaryonun içinde olmasına rağmen bunu bir eğlence olarak algılaması için yapımcılar tarafından pedagog görevlendirilmiş ve çocuk psikolojisinin kıymeti bu davranışla vurgulanmıştır.

ÖZGÜN BİR KORKU FİLMİ İLE TANIŞIN

Tüm detaylara dikkat edilerek çekimleri tamamlanan, Türkiye’ de çekilmiş en farklı korku filmi ZEBUN’un senaryosu şöyle;

Başarılı iş adamı Kenan ve güzel eşi Esma küçük kızları ile harika bir hayat sürmektedir. Her şey yolunda giderken Kenan’ın bir gün arkadaşları ile yediği akşam yemeğinden sonra hayatı altüst olacaktır. Bu geceden sonra gördüğü halüsinasyonlar sonucu gittiği psikoloğun, tıbbın aslında reddettiği bir yönlendirme yaparak Kenan’ı bir hocaya gitmesi konusunda ikna etmesi ile ilginç sahneler yaşanacaktır. Filmde gelişen olayları izlemeden kimsenin aklına gelmeyecek kadar farklı işlenen hayalleri daha da uçsuzlaştıracak olan ZEBUN’un görülmeye değer olduğu düşünülmektedir.

Hasret Dilek Delier