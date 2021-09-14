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“Zamandan Kalan” Sergisi -İstanbul Concept Gallery

14 Eylül 2021 Salı 16:29
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“Zamandan Kalan” Sergisi -İstanbul Concept Gallery

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Tarihin tozlu sayfalarında; dün değişir, bugün değişir, yarın değişir...

Zamanın kıyılarına vuranlar, -gören, duyan, söyleyen- insana söz olur.

Istanbul Concept Gallery'nin 2021-2022 sanat sezonunun ilk sergisi “Zamandan Kalan 12 Eylül Pazar günü sanatçıların katılımı ve gün içinde farklı saatlerde gerçekleşecek Instagram canlı yayın bağlantıları ile açılıyor. 

Küratörlüğünü Işık Gençoğlu'nun yaptığı sergide, sanatçıların kişisel ya da evrensel alanlarda iz bırakan olayları farklı bir vizyonla yorumladıkları eserler yer alıyor. Galerinin geleneksel hale gelen 10x10 Küratör Seçimi Sergi Serisi’nin dokuzuncusu olan sergide, 10 sanatçının 10 ayrı eseri olmak üzere toplam 100 eser izleyicilere sunuluyor.

Zamandan Kalan” sergisinde, Alper Bıçaklıoğlu, Buse Kökçü, Coşkun Sami, Huri Kiriş, Maria Roza, Onur Gülfidan, Suat Akdemir, Turgut Mutlugöz, Yonca Saraçoğlu, Zeynep Erol’un eserleri yer alıyor. 

Istanbul Concept Gallery, her biri farklı temalarla gerçekleştirilen 10x10 sergileriyle, sanatçılara bugünden yarına kalacak mesajlarını izleyici ile buluşturacakları özgür bir platform oluşturmayı hedefliyor. Küratör Işık Gençoğlu bu sergileri “Tarihi güçlüler değil, haklılar yazabilsin diye sanat!” ilkesi doğrultusunda, belirlenen eserlerden oluşturuyor. 2017'de galerinin açılışından bu yana gerçekleştirdiğimiz serilerimizin ilki, “Yeni Hikayeler” adıyla “Herhangi bir hayat, diğerinden üstün değildir”  temasıyla hayata geçti. Sergilerimiz, ‘Kahraman beklemeden kahraman olmak’, “İnsanoğluna evrende sadece bir –zerre- olduğunu hatırlatmak”  gibi içeriklerle devam etti. Topluma ayna tutan sanatçı manifestolarının daha görünür olması amacıyla hazırladığımız sergilerimiz devam edecek ve 2023’te tüm eserlerin yer aldığı bir kitapta toplanacak. 

Zamandan Kalan” Sergisi 12 Eylül- 12 Ekim tarihleri arasında

Istanbul Concept Gallery'de izlenebilir. 

Adres: Tomtom Mahallesi. Nur-u Ziya Sokak. No:27 Beyoğlu
Pandemi tedbirleri kapsamında ziyaret için lütfen randevu alınız: 0549 3919131
Maske takılmasını önemle rica ederiz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak Karabayönce VatanZamandan KalanSergiİstanbul Concept GalleryKültür Sanat
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