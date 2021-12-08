Zaim Güvenç: "İyi şarkı insanlara dokunur"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Gönlü Bana Düşmedi ve Haz isimli şarkılarıyla sanat yolculuğundaki başarısını sürdüren Sanatçı Zaim Güvenç, iyi bir şarkının reçetesinin insanlara dokunabilmesinde saklı olduğunu söyledi.



"Eğer şarkı yazmaya meyilli ve bu alanda kendinizi konumlandırdıysanız şarkı kafanızda hikaye ve melodisiyle beraber gelişiyor" diyen Güvenç, "Çok yoğun duygu anlarında şarkılar kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ama bunun dışında o yakaladığınız melodi ve cümleleri oturup kendi sistemi içinde düzenliyorsunuz. İyi bir şarkı için söz ve melodinin insanlara dokunabilmesi ve onların kendilerinden bir şeyler bulmaları çok önemlidir diye düşünüyorum" diye konuştu.