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ZAFER KEREY İMZALI “TOZLU HAYATIM” ŞARKISI MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU

Yıllarca birçok başarılı Tv programlarının yapımcılığını üstlenen ve son yılllar da Demet Akalın, Hakan Aysev, Lara gibi bir çok ünlü sanatçının seslendirdiği şarkıların sözlerini yazan Zafer Kerey, yine çok ses getiren bir şarkıya imza attı. Genç ve başarılı şarkıcı Turgay Saka ve Ferah Zeydan’a verdiği “Tozlu Hayatım” şarkısı Youtube’de bir günde yarım milyon dinledi. 

07 Aralık 2021 Salı 12:59
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ZAFER KEREY İMZALI “TOZLU HAYATIM” ŞARKISI MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU

HABER: AZİZ KARATAŞ

Yıllarca birçok başarılı Tv programlarının yapımcılığını üstlenen ve son yılllar da Demet Akalın, Hakan Aysev, Lara gibi bir çok ünlü sanatçının seslendirdiği şarkıların sözlerini yazan Zafer Kerey, yine çok ses getiren bir şarkıya imza attı. Genç ve başarılı şarkıcı Turgay Saka ve Ferah Zeydan’a verdiği “Tozlu Hayatım” şarkısı Youtube’de bir günde yarım milyon dinledi. Sözleri Zafer Kerey, bestesi Turgay Saka, aranjesi Atınç Tombak'a ait olan “Tozlu Hayatım” şarkısını Ferah Zeydan ile düet yapan Turgay Saka ise müzikseverlerden tam not aldı.

Yönetmenliğini Ferit Çetinkaya’nın üstlendiği “Tozlu Hayatım” isimli şarkının yorumu kadar sözleri de çok beğenildi. İlk dinlenmeyle kulağa hemen aşina olan sözlerin yazarlığını yapan ünlü söz yazarı ve yapımcı Zafer Kerey başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

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ZAFER KEREY İMZALI TOZLU HAYATIM ŞARKISI MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU
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