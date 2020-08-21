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“Zafer Karma” Sergisi Marki Sanat Galerisi 

Ressam - Küratör Feriha Gökçen Özsarıkamış tarafından düzenlenen Karma Sergi  sanatseverleri biraraya topladı.

21 Ağustos 2020 Cuma 18:50
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“Zafer Karma” Sergisi Marki Sanat Galerisi 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Nişantaşı’nın seçkin sanat galerilerinden Marki Sanat Galerisi’nde 15 Ağustos’da açılan sergide 80 sanatçının 100 adet tablosu yer alıyor.

Birbirinden değerli eserlerin yanısıra, Atatürk tabloları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karakalem portre çalışması da yer alıyor.

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi milli bayramlarda sergi düzenleyen Özsarıkamış, pandemi nedeniyle sadece Zafer Karma sergisi ile hepsini birden kutlamayı da amaçladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Her yıl Milli Bayramlarımızı ayrı ayrı sergi düzenleyerek kutlamak bizim Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de anmak suretiyle, ona olan bağlılığımızı gösterebiliyoruz. Ayrıca bilindiği gibi, 14 Mart Dünya Kadınlar Günü, 8 Şubat Sevgililer Günü ve Yeni Yıl sergileri de düzenliyoruz. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle istediğimiz gibi etkinlik gerçekleştiremedik. İnşallah sıkıntılı günleri milletçe atlattıktan sonra, yeniden sanatçı dostlarımızla ve sanatseverlerle görkemli etkinliklerimizde buluşmayı umut ediyorum” 

30 Ağustos tarihine kadar hergün, 10 ile 20 saatleri arasında ziyarete açık olacak serginin açılışına çok sayıda ressam ve sanatsever katıldı.

Karma Sergide Eserleri Yer Alan Ressamlar

Ayten Akgürbüz, Aysel Koçak, Ayşe Heper Kızıltoprak, Ayşe Mutlu, Asuman Demir, Ayşegül Demir, Aydan Çelenk Özgen, Arzu Cihan Uğur, Altan Öztürk, Aleyna Kanar, Berkin Günsay, Bağdagül Yüzbaşıoğlu, Büşra Nur Aslan, Beyhan Çetin, Başak Kökaalan, Nuran Avcı, Canan Ekizoğlu, Canan Demirgil, Cem Yılmaz, Emine Yaşaroğlu, Esra Adanır, Esma Eriş Topal, Elife Konuk, Fetiye Eryumru, Figen Kayaoğlu, Fevziye Özmen, Funda Yeğen, Feriha Gökçen Özsarıkamış, Feriha Başar Erçek, Ferhat Borucu, Fatma Cantürk, Gülsen Şafak Domaç, Gülsen Karakoç, Güzide Sarı, Gülsüm Osmanoğlu, Gülsevil Dilmenler, Halil Parmakçı, Hülya Esen, İnci Gayret, İnci Özüdoğru, Kübra Keskin, Mediha Ulu, Meral Kömürcü, Musa Samasti, Mustafa Yiğit, Mukadder Öztürk, Mümin Candaş, Meral Otan, Nuran Sezer Demirkaya, Nesrin Arabayapan Aydın, Naim Fakkusoğlu, Nur Güray, Nevin Aytekin, Nuran Tavacı, Prof.Orhan Cevahiroğlu, Rozay Nemedowa, Rabia Koçak, Seniha Özdil, Sevgi Şane Uzun, Sultan Ateş, Seher Uysal, Selda Eğer, Semra Yalçın, Süheyla Üstek, Sibel Tankut, Selda Çapraz, Selma Beğler, Süeda Can, Serap Kurkuz, Şükrü Odabaş, Şahaser Özbalçık Yasin, Şükran İskender, Şenay Tuna, Utku Beycan, Valya Dilbaz, Yılmaz Güneş, Zerrin Çatalbaş, Zeynep Baloğlu ve Zerrin Sapmaz.

Önce Vatan Gazetesi

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Zambak KarabayZafer KarmaSergiMarki Sanat Galerisiönce Vatan
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