YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ TURKCELL VADİ AÇIKHAVA SAHNESİNE KONUK OLDU

NEDRET HOTUN

BURSA

Kısaca YYK olarak da bilinen alternatif sahnenin en güçlü gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz, Turkcell Vadi Açıkhava’nın muhteşem sahnesinde şarkıları ve yüksek enerjisi ile doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu.

Kaan Boşnak, Engin Sevik, Can Kalyoncu, Can Tunaboylu ve Baran Ökmen’den oluşan YYK, 2013 yılından beri 3 albüm 7 single yayınlayarak, geçtiğimiz yıl Altın Kelebek ödüllerinde yılın grubu seçildi.

Alternatif Pop’un ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden YYK, Turkcell Vadi Açıkhava sahnesinde hem duygu dolu anlar yaşattı hem de seyircinin coşkulu katılımı ile unutulmayacak anlara imza attı.