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Yücel Feyzioğlu’na Cengiz Aytmatov madalyası verildi

Nezahat Göçmen’in haberi için tıklayınız...

Yücel Feyzioğlu’na Cengiz Aytmatov madalyası verildi

Nezahat Göçmen’in haberi için tıklayınız...

17 Ocak 2019 Perşembe 17:01
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Yücel Feyzioğlu’na Cengiz Aytmatov madalyası verildi

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), “Masal Dede” diye anılan ünlü masal yazarı Yücel Feyzioğlu'nun 50. Sanat Yılı vesilesiyle "Türk Dünyası Masalları" söyleşisi düzenledi ve çalışmalarından ötürü Cengiz Aytmatov madalyası verdi.

TÜRKSOY Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, yazar Yücel Feyzioğlu ve çok sayıda öğrenci, Türk yurtları TÜRKSOY temsilcileri, kültür ataşeleri, STK temsilcileri, Devlet Tiyatroları Başdramaturgu Canan Kırımsoy, yazarın kadim dostları ve yazarlar katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Prof. Purtaş, yazar Yücel Feyzioğlu'nun derlediği masalların Türk dünyasında ruh birlikteliğini oluşturduğunu söyledi.

Purtaş, Türk dünyasının zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirterek, "Atalarımız, bıraktıkları eserlerle insanlık medeniyetine çok büyük katkıda bulunmuşlar. TÜRKSOY olarak kültürümüzü bütün dünyaya yaymaya devam ediyoruz." dedi. Toplantı sonunda yazara 50.sanat yılı çalışmaları nedeniyle Cengiz Aytmatov madalyası taktı ve plaket takdim etti. 

“MASALLAR, ZAMAN VE MEKAN TANIMAYAN EDEBİ ESERLER”

Yahya Akengin ise masalların zaman ve mekan tanımayan edebi eserler olduğunu söyledi.

Masalların Türk dünyasını birleştirdiğini vurgulayan Akengin, "Masallar, bizim görünmeyen coğrafyamızdır. Onlar kadimden sonsuza uzanırlar." ifadesini kullandı.

Akengin, "İnsanın anavatanı çocukluğudur. Çocukluğumuz ise yeni yazılan bir kağıt gibidir. Masallar da o beyaz kağıda yazılan yazılardır. Ömür boyu masalların hafızalarımızda bıraktığı izlenimler bizleri takip eder," diye konuştu.

“MASAL, ÇİRKİNİN İÇİNDEN GÜZELİ KEŞFETTİRİYOR”

Yücel Feyzioğlu da Türk dünyasında inanılmaz masallar hazinesiyle karşılaştığını belirterek, derlediği masalları 32 ciltte "kardeş masallar" başlığı altında yayımladığını belirtti.

Çocuk kişiliğinin oluşmasının masallara bağlı olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Masalların, kültürel kimlik, tarihle bağ, dil, dinleme, algılama, ifade etme, haklıdan yana tavır, haksızlığa karşı mücadele gibi birçok işlevi vardır." dedi.

Feyzioğlu, masalların çirkinin içinden güzeli keşfettirdiğine dikkati çekerek, "Masal okumayan çocuklar hayata karamsar bakıyor," değerlendirmesinde bulundu ve bunu kadim masallarımızı anlatarak örneklendirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cengiz AytmatovYücel FeyzioğluTÜRKSOYTürk Kültürü TeşkilatıMasal DedeTürk Dünyası Masalları
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