“Yolu Sevgiden Geçenler” Etkinliği...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Kalabalık bir katılım ile Kadıköy Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte; VeDans Akademisinin hocaları ile usta müzisyenlerden oluşan orkestranın dans ve sunumları katılımcılara neşeli saatler yaşattı.

Organizasyonu üstlenen önceden 118-Y Kulüp Başkanı olan Esma Bakraktar geceye güne dair bir konuşma ile başlayarak gecenin anlam ve önemini şöyle dile getirdi. “Sevgililer Günü, 14 Şubat, 1800 yıllarda Amerika'lı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur”.





İşte bizlerde hepimiz biraraya gelerek onurla üstlendiğimiz bu gecenin eğlenirken ve moral bulurken bizden daha az şanslı birilerinin yüzlerini güldürdüğümüzü unutmayalım ve sosyal projelerde desteğimizi her daim devam ettirelim” dedi ve programa devam edildi...



