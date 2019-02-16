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“Yolu Sevgiden Geçenler” Etkinliği...

Caddebostan Sahil Lions Kulübü’nün 14 Şubat Sevgililer Günü “Yolu Sevgiden Geçenler” etkinliğinin organizasyonunu üstlenen Esma Bayraktar ve Gökhan Ateşalp; sosyal projelerine destek verdikleri için Anadolu Yakası Lions Kulübü Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı olan Zerrin Tever’e de katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

“Yolu Sevgiden Geçenler” Etkinliği...

Caddebostan Sahil Lions Kulübü’nün 14 Şubat Sevgililer Günü “Yolu Sevgiden Geçenler” etkinliğinin organizasyonunu üstlenen Esma Bayraktar ve Gökhan Ateşalp; sosyal projelerine destek verdikleri için Anadolu Yakası Lions Kulübü Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı olan Zerrin Tever’e de katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:56
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“Yolu Sevgiden Geçenler” Etkinliği...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Kalabalık bir katılım ile  Kadıköy Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte; VeDans Akademisinin hocaları ile usta müzisyenlerden oluşan orkestranın dans ve sunumları katılımcılara neşeli saatler yaşattı.

Organizasyonu üstlenen önceden 118-Y Kulüp Başkanı olan Esma Bakraktar geceye güne dair bir konuşma ile başlayarak gecenin anlam ve önemini şöyle dile getirdi. “Sevgililer Günü, 14 Şubat, 1800 yıllarda Amerika'lı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur”.


İşte bizlerde hepimiz biraraya gelerek onurla üstlendiğimiz bu gecenin eğlenirken ve moral bulurken bizden daha az şanslı birilerinin yüzlerini güldürdüğümüzü unutmayalım ve sosyal projelerde desteğimizi her daim devam ettirelim” dedi ve programa devam edildi...


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“Yolu Sevgiden Geçenler”Etkinlikönce VatanZambak KarabayLions Kulüp
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