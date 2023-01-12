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YİNE YENİ YENİDEN KABARE…

Çatı Tiyatronun ilk oyunu olan KAPKABARE seyircisi ile buluştuğu yaz aylarından bugüne her gün daha fazla izleyiciye ulaşarak doludizgin yoluna devam ediyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 12:04
YİNE YENİ YENİDEN KABARE…

Eda Özdemir ve Emrah Uslu’nun kurduğu Çatı Tiyatronun ilk oyunu olan KAPKABARE geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ilk olarak seyirci karşısına çıkmış ve seyirci tarafından çok beğenilmişti.İzleyicilerinin bir bölümünün Deve kuşu kabare tadını aldık dediği bir kısım genç izleyicisinin ise yeni nesil skeç programlarına benzettiği oyunun kadrosunda Süper Baba,Deli Yürek,Ekmek Teknesi gibi dizilerden tanıdığımız Eray Demirkol,Kızılcık Şerbeti dizisinin Lemanı Sevim Erdoğan, şarkıcı ve müzisyen Elif Kaya yer alırken ,Derya Kahya ,Elif Sakal,Eren Can gibi birbirinden yetenekli isimler de rol alıyor. Oyunun aynı zamanda yazarı olan Emrah Uslu ve oyunun yönetmeni Eda Özdemir de oyuncular arasında yer alırken Müzik Direktörlüğünü ise Tan Taşçı,Hakan Altun,Sibel Can gibi ünlü isimlere aranjörlük yapan ve diğer yandan tiyatro müzikleri de besteleyen ünlü müzik adamı Sezgin Gezgin üstlenmiş.

ÇatıTiyatro,Kapkabare oyununu İstanbul’da Nejat Uygur,Gazanfer Özcan gibi ustaların sahneye adım attığı tarihi şişli tiyatrosunda oynamaya devam ederken bir yandan da yurtiçi turnelerine de devam ediyor.Bahar aylarında Avrupa turnesine çıkacak oyunun süpervizörlüğünü ise oyuncu ,yazar Deniz Altun yapmış.Eda Özdemir ve Emrah Uslu’nun ’’ biz bi hayalde buluştuk o da KABARE yapmaktı.KAPKABARE böyle ortaya çıktı’’ dediği oyun ilk çağdan bugüne kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi müziklerin ve danslarında eşlik ettiği eğlenceli,komik ve bir o kadar samimi bir dille anlatıyor seyirciye.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çatı TiyatroKAPKABARE
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