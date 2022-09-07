YILIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ BELLİ OLDU

HABER: NEDRET HOTUN

Türkiye’de sinema sektörü adına gösterge olabilecek Box Office rakamlarıyla 375 filmin vizyona girdiği izleyici sayısının 26 milyonu geçtiği yılın ilk 8 ayının en çok izlenen filmleri belli oldu. İlk 10 filmden 4’ü yerli yapımlardan oluşuyor. İlk sırada yine bir yerli yapım yer alıyor.

‘Bergen’ ‘Kesişme İyi Ki Varsın Eren’ ‘Dr. Strange Çoklu Evren Çılgınlığında’ yılın 8 ayının en çok izlenen filmleri oldu.

Pandeminin gölgesinde zor günler yaşayan sinema sektörü 2022 yılında izleyiciyi beyaz perdeye çekmeye başardı. Box Office Türkiye verilerine göre ilk 8 ayda 251’i yeni toplam 375 film vizyona girerken toplam izleyici sayısı 26 milyon 360 bin 740’a ulaştı. Bu sonuçlar ışığında yılın ilk 8 ayının en çok izlenen filmi acıların kadını lakaplı arabesk sanatçısı Bergen’in hayatını konu alan ‘Bergen’ oldu. Bergen’i Farah Zeynep Abdullah’ın canlandırdığı filmi 5 milyon 478 bin 944 kişi izledi. En çok izlenen filmler sıralamasında 2.sırada ‘Kesişme İyi Ki Varsın Eren’ yer aldı. Trabzon Maçka’da teröristler ve Mehmetçiğin çatışması sonucunda hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan astsubay kıdemli başçavuş Serhat Gedik’in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan film 2 milyon 326 bin 506 kişiyi sinema salonlarına çekti. Benedict Cumberbatch’ın başrolde olduğu Dr. Strange serisinin 2. halkası ‘Dr. Strange Çoklu Evren Çılgınlığında’ listeye 3. sıradan girdi. Sam Raimi imzalı filmi 1 milyon 549 bin 492 kişi izledi. 1 milyon 182 bin 305 kişiyle ‘Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü’nün dördüncü, 1 milyon 164 bin kişiyle ‘Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas’ın beşinci sırada yer aldığı listede ‘Batman’ ‘Minyonlar 2: ‘Gru’nun Yükselişi’ ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’ ‘Kirpi Sonic 2’ ve ‘Dilberay’ ilk 10’a giren diğer yapımlar oldu.