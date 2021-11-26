YILDIZ KENTER ANISINA SAHNELENDİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Kenter yıllar boyunca 16 farklı kadını tek başına oynadı. 17 Kasım 2019’da kaybettiğimiz tiyatro sahnesinin duayen ismi Yıldız Kenter ‘Ben Anadolu’ oyunuyla anıldı. Enka Oditoryum’unda gerçekleşen oyunu Yıldız Kenter’in yetiştirdiği oyunculardan Ayça Bingöl yorumladı.

Oyunda Kybele, Theodora, Eftelya ve Hürrem Sultan gibi tarihsel ve mitolojik kadın karakterlerin tarihe yayılan hikayeleri teknolojiyle harmanlanarak sahnelendi.

Etkinlikte öğrencileri ve sevenleri Yıldız Kenter’i anmak için bir araya geldi.