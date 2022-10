Yeşim Kale Eseri ile Louvre Müzesi Art Shopping Paris’te

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Yazar, Diş Hekimi, Ressam Yeşim Kale’nin fovizm etkisi görülen ekspresyonist eseri; 21-23 Ekim 2022’de Art Basel Paris ile paralel olarak gerçekleştirilen Art Shopping Paris’in Louvre Carrousel’de gerçekleştirilen fuarında Türkiye’den katılan sanatçılarımızdan olarak yer aldı.

Yeşim Kale’nin Paris'teki karma sergi ve fuarlarda pek çok eseri sergilenmektedir.



Kelimeler, yazarların dilidir. Renkler, ressamların... Notalar, bestecilerin dilidir. Hepsi de sanattır ve bir bütündür. Yazmayı ve kelimeleri çok seven Yeşim Kale, bu sergisinde, renklerin yazdığı hikayeleri paylaşıyor. Her renk, bir kelimeye; renklerden ortaya çıkan her figür bir kurgu hikayeye dönüşüyor. Birbirinden bağımsız hikayeler, benzer renklere rağmen özgün resimler oluşturuyor. Sanatın, duyu organlarına, oradan da beyin ve kalbe hitap etmesi çok mühim... Soyut resimler, o resme bakanların görmek istediği oluşumları ve duyguları anlatır. Önemli olan, yazarın ne hissettiği değil, ne hissettirdiğidir. Bu hikayeleri renkler yazdı, izleyiciler okuyacak ve yorumlayacak.





Yeşim Kale; 1972 Yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğretimi Özel Çavuşoğlu Koleji ve Liseyi Özel Kalamış Koleji’nde bitirdi. İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında şiir ve makale yazmaya merakı vardı, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Diş hekimliği yaptığı sırada fotoğrafçılık, takı tasarımı, yaratıcı stil tasarımı, dijitalart, internette kültür ve sanat siteleri, radyoculuk, eşarp tasarımlarıyla kendine kurslarla yatırım yaptı. 2011 yılında “SULTANLARIN AŞKI” adlı kitabı yayınlandı.

Expressionism arka planı olan tablolarında semboller ve doğadan aldığı ilhamla yarattığı desenler çok beğenildi. Çeşitli karma sergilere ve online müzayedelere katıldı. Eserleri Paris’in pek çok galerisi tarafından beğenildi ve Paris’te küratörü onu ve resimlerini temsil etmektedir. Paris’te gerek özel galerilerde, gerek Grand Palais ve Louvre Müzesi’ndeki karma sergilerde eserleri sergilendi. Sanat ve tasarım konusunda çalışmayı çok seven Yeşim Kale “özgün sanat” niyetiyle sanat deneyimine başladı. İlk Fuar deneyimini 4 Kasım 2021’de IAAF İstanbul Antika ve Sanat Fuarı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. 2022 de Art Ankara Fuarına da katıldı. 21 Aralık 2021’de Kuzguncuk’ta kendi atölyesini ve galerisini açtı. O tarihten beri, eserlerini Solo olarak sergilemektedir.