Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.934,63
ALTIN
990,47
DOLAR
18,58
STERLİN
21,05
EURO
18,37
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri...
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
Kayseri Erciyes'te turizm tesis alanı ihaleyle satılacak
Kayseri Erciyes'te turizm tesis...
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeşim Kale Eseri ile Louvre Müzesi Art Shopping Paris’te

Yeşim Kale’nin Paris'teki karma sergi ve fuarlarda pek çok eseri sergilenmektedir.

23 Ekim 2022 Pazar 18:15
Yeşim Kale Eseri ile Louvre Müzesi Art Shopping Paris’te

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Yazar, Diş Hekimi, Ressam Yeşim Kale’nin fovizm etkisi görülen ekspresyonist eseri; 21-23 Ekim 2022’de Art Basel Paris ile paralel olarak gerçekleştirilen Art Shopping Paris’in Louvre Carrousel’de gerçekleştirilen fuarında Türkiye’den katılan sanatçılarımızdan olarak yer aldı. 

Yeşim Kale’nin Paris'teki karma sergi ve fuarlarda pek çok eseri sergilenmektedir.


Kelimeler, yazarların dilidir. Renkler, ressamların... Notalar, bestecilerin dilidir. Hepsi de sanattır ve bir bütündür. Yazmayı ve kelimeleri çok seven Yeşim Kale, bu sergisinde, renklerin yazdığı hikayeleri paylaşıyor. Her renk, bir kelimeye; renklerden ortaya çıkan her figür bir kurgu hikayeye dönüşüyor. Birbirinden bağımsız hikayeler, benzer renklere rağmen özgün resimler oluşturuyor.  Sanatın, duyu organlarına, oradan da beyin ve kalbe hitap etmesi çok mühim... Soyut resimler, o resme bakanların görmek istediği oluşumları ve duyguları anlatır. Önemli olan, yazarın ne hissettiği değil, ne hissettirdiğidir. Bu hikayeleri renkler yazdı, izleyiciler okuyacak ve yorumlayacak.



Yeşim Kale; 1972 Yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğretimi Özel Çavuşoğlu Koleji ve Liseyi Özel Kalamış Koleji’nde bitirdi. İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında şiir ve makale yazmaya merakı vardı, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Diş hekimliği yaptığı sırada fotoğrafçılık, takı tasarımı, yaratıcı stil tasarımı, dijitalart, internette kültür ve sanat siteleri, radyoculuk, eşarp tasarımlarıyla kendine kurslarla yatırım yaptı. 2011 yılında “SULTANLARIN AŞKI” adlı kitabı yayınlandı.

Expressionism arka planı olan tablolarında semboller ve doğadan aldığı ilhamla yarattığı desenler çok beğenildi. Çeşitli karma sergilere ve online müzayedelere katıldı. Eserleri Paris’in pek çok galerisi tarafından beğenildi ve Paris’te küratörü onu ve resimlerini temsil etmektedir. Paris’te gerek özel galerilerde, gerek Grand Palais ve Louvre Müzesi’ndeki karma sergilerde eserleri sergilendi. Sanat ve tasarım konusunda çalışmayı çok seven Yeşim Kale “özgün sanat” niyetiyle sanat deneyimine başladı. İlk Fuar deneyimini 4 Kasım 2021’de IAAF İstanbul Antika ve Sanat Fuarı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. 2022 de Art Ankara Fuarına da katıldı. 21 Aralık 2021’de Kuzguncuk’ta kendi atölyesini ve galerisini açtı. O tarihten beri, eserlerini Solo olarak sergilemektedir. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayYeşim Kale Eseri Ile Louvre Müzesi Art Shopping ParisteYeşim KaleLouvre Müzesi Art Shopping
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
39. DYO Resim Ödülleri İstanbul Sergisi “Doğa ve İnsan” 
39. DYO Resim Ödülleri İstanbul Sergisi “Doğa ve İnsan” 
Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN okuyucuları ile buluşacak
Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN okuyucuları ile buluşacak
KADİR ABLAK - Bir Metropol’ün Anatomisi 
KADİR ABLAK - Bir Metropol’ün Anatomisi 
Fırat'tan Okurlarına Aynı Anda İki Kitap Müjdesi
Fırat'tan Okurlarına Aynı Anda İki Kitap Müjdesi
Saruhan Bey'in Bizans topraklarına yaptırdığı ilk mescit, 700 yıl sonra ayağa kaldırıldı
Saruhan Bey'in Bizans topraklarına yaptırdığı ilk mescit, 700 yıl sonra ayağa kaldırıldı
İzmir'de eski Yahudi mahallesi, açık hava müzesine dönüşüyor
İzmir'de eski Yahudi mahallesi, açık hava müzesine dönüşüyor
Türk dizi ve filmleri Cannes’da beğeniye sunuldu
Türk dizi ve filmleri Cannes’da beğeniye sunuldu
Antakya’da Atilla ve Leman Dorsay imza günü 
Antakya’da Atilla ve Leman Dorsay imza günü 
Antakya 10.  Uluslararası Film Festivali Başladı
Antakya 10.  Uluslararası Film Festivali Başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول