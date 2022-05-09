Yeşim Kale Art Gallery - “Renkli İnsanlar, Siyah Beyaz Sözler”

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatçı Yeşim Kale, “Renklİ İnsanlar, Siyah Beyaz Sözler” sergisinde metaforlarla insanların psikolojisini ve sosyal dünyalarını göz önüne seriyor.

Yeşim Kale; 1972 Yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğretimi Özel Çavuşoğlu Koleji ve Liseyi Özel Kalamış Koleji’nde bitirdi. İstanbul Diş Hekimliği Fakiltesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında şiir ve makale yazmaya merakı vardı, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Diş hekimliği yaptığı sırada fotoğrafçılık, takı tasarımı, yaratıcı stil tasarımı, dijitalart, internette kültür ve sanat siteleri,radyoculuk, eşarp tasarımlarıyla kendine kurslarla yatırım yaptı. 2011 yılında “SULTANLARIN AŞKI” adlı kitabı yayınlandı.

Abstract Expressionism arka planı olan tablolarında semboller ve doğadan aldığı ilhamla yarattığı desenler çok beğenildi. Çeşitli karma sergilere ve online müzayedelere katıldı. Eserleri Paris’nın pek çok galerisi tarafından beğenildi ve Paris’te küratörü onu ve resimlerini temsil etmektedir. Paris’te gerek özel galerilerde, gerek Grand Palais ve Louvre Müzesi’ndeki karma sergilerde eserleri sergilendi. Sanat ve tasarım konusunda çalışmayı çok seven Yeşim Kale “özgün sanat” niyetiyle sanat deneyimine başladı. İlk Fuar deneyimini 4 Kasım 2021’de IAAF İstanbul Antika ve Sanat Fuarı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. 2022 de Art Ankara Fuarına da katıldı. 21 Aralık 2021’de Kuzguncuk’ta kendi atölyesini ve galerisini açtı. O tarihten beri, eserlerini Solo olarak sergilemektedir.

“Renkli İnsanlar, Siyah Beyaz Sözler” adlı sergi; Yeşim Kale Art Gallery’de 7 Haziran 2022 tarihine kadar Kuzguncuk Mahallesi, Tahtalı Bostan Sokak, No:1 D:2 Üsküdar / İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör - Lina Ayşim