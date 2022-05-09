Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.465,71
ALTIN
899,25
DOLAR
15,09
STERLİN
18,65
EURO
15,96
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal...
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim ve...
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeşim Kale Art Gallery - “Renkli İnsanlar, Siyah Beyaz Sözler”

Yeşim Kale Art Gallery, 7 Mayıs - 7 Haziran 2022 tarihleri arasında, “Renkli İnsanlar, Siyah Beyaz Sözler”  adlı Solo Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. 

09 Mayıs 2022 Pazartesi 22:53
Yeşim Kale Art Gallery - “Renkli İnsanlar, Siyah Beyaz Sözler”

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatçı Yeşim Kale, “Renklİ İnsanlar, Siyah Beyaz Sözler” sergisinde metaforlarla insanların psikolojisini ve sosyal dünyalarını göz önüne seriyor.

Yeşim Kale; 1972 Yılında Ankara’da doğdu. Ortaöğretimi Özel Çavuşoğlu Koleji ve Liseyi Özel Kalamış Koleji’nde bitirdi. İstanbul Diş Hekimliği Fakiltesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında şiir ve makale yazmaya merakı vardı, çeşitli dergi ve gazetelerde makaleleri yayımlandı. Diş hekimliği yaptığı sırada fotoğrafçılık, takı tasarımı, yaratıcı stil tasarımı, dijitalart, internette kültür ve sanat siteleri,radyoculuk, eşarp tasarımlarıyla kendine kurslarla yatırım yaptı. 2011 yılında “SULTANLARIN AŞKI” adlı kitabı yayınlandı.

Abstract Expressionism arka planı olan tablolarında semboller ve doğadan aldığı ilhamla yarattığı desenler çok beğenildi. Çeşitli karma sergilere ve online müzayedelere katıldı. Eserleri Paris’nın pek çok galerisi tarafından beğenildi ve Paris’te küratörü onu ve resimlerini temsil etmektedir. Paris’te gerek özel galerilerde, gerek Grand Palais ve Louvre Müzesi’ndeki karma sergilerde eserleri sergilendi. Sanat ve tasarım konusunda çalışmayı çok seven Yeşim Kale “özgün sanat” niyetiyle sanat deneyimine başladı. İlk Fuar deneyimini 4 Kasım 2021’de IAAF İstanbul Antika ve Sanat Fuarı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. 2022 de Art Ankara Fuarına da katıldı. 21 Aralık 2021’de Kuzguncuk’ta kendi atölyesini ve galerisini açtı. O tarihten beri, eserlerini Solo olarak sergilemektedir.

Renkli İnsanlar, Siyah Beyaz Sözler adlı sergi; Yeşim Kale Art Gallery’de 7 Haziran 2022 tarihine kadar Kuzguncuk Mahallesi, Tahtalı Bostan Sokak, No:1 D:2 Üsküdar / İstanbul’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör - Lina Ayşim

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Renkli İnsanlarSiyah Beyaz SözlerYeşim Kale Art GallerySOLO RESİM SERGİSİZambak Karabayönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
Mağara kilise, kaçak kazılarla talan edildi
HIRKA-I ŞERİF
HIRKA-I ŞERİF
KADIKÖY’DE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ
KADIKÖY’DE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ
Atatürk’ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin yer aldığı mektuplar müze envanterinde
Atatürk’ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin yer aldığı mektuplar müze envanterinde
Kakava ve hıdrellezin simgesi 'bahar tacı' yaptılar
Kakava ve hıdrellezin simgesi 'bahar tacı' yaptılar
Usta oyuncu Tanülkü imzasıyla ‘Cephede Piknik’
Usta oyuncu Tanülkü imzasıyla ‘Cephede Piknik’
Mücella Balyemez “DÜŞ İZLERİ” Sergisi
Mücella Balyemez “DÜŞ İZLERİ” Sergisi
Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’TAN YENİ KİTAP
DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’TAN YENİ KİTAP

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma