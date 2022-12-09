YEŞİM DEĞER TÜYAP'A İMZASINI ATTI

Haber: Korcan Yiğit - İstanbul

Tanınmış yazar Yeşim Değer'in TÜYAP Kitap Fuarı'ndaki imza gününde izdiham oldu. Son yayımlanan "Aynur" isimli kitabı ile büyük bir ivme kazanan yazarın hayranları imzalı kitabını alabilmek ve yazar ile fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Her yaş grubundan geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan ve yeni bir romanın hazırlığında olduğunu söyleyen Yeşim Değer diksiyon eğitiminden sonra şimdi de şan eğitimi almaya başlamış. "Amacım şarkıcı olmak değil kendimi geliştirmek" diyen yazar eğitimin yaşam boyu devam ettiğini, öğrenmenin ve kişisel gelişimin asla bitmemesi gerektiğini belirtti. AZ Kitap Yayınevi tarafından basılan son kitabı "Aynur"un bestseller olduğunu ve satış rakamlarının çok iyi gittiğini, pek çok şehirdeki kitap evlerinden imza günü için tarih istendiğini, mümkün oldukça ve takvimi elverdikçe 81 ildeki tüm okuyucuları ile buluşmak istediğini ekleyen Yeşim Değer ayrıca bir şiirinin daha bestelendiğini ve yakın zamanda dinleyicileri ile buluşacak sözleri kendisine ait olan yeni şarkının heyecanını taşıdığını söyledi.