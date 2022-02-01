Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,020.49
ALTIN
775.86
DOLAR
13.38
STERLİN
18.05
EURO
15.07
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

01 Şubat 2022 Salı 10:23
Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu

 İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu. Baş ve ayak kısmı kırık olan 9 santimetre boyundaki heykelciğin, yurt dışına kaçırılan diğer bazı eserlerin de Anadolu'ya ait olduğunu ortaya koyması nedeniyle önem taşıdığı belirtildi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yurt dışında özel koleksiyonlarda bulunan Batı Anadolu'ya ait özel eserleri, belki bu heykelcik sayesinde ileriki yıllarda geri alma olanağını bulmuş oluruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar yapılan kazılar sayesinde kent tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılırken, üst üste kurulan 9 köy de gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine bu kazılardan anlaşıldı. Yeşilova Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu.

Baş ve ayak kısmı kırık, 'kolları göğüslerini tutar ve göğe bakar' şekilde tasvir edilmiş olan heykelcikle ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Normal boyutu 14 santimetre olan Kalkolitik döneme ait bir tanrıça heykeli. 'Göğe, yıldızlara bakan kadın' olarak adlandırılan bir heykelcik. Yeşilova'da bulunmuş olması önemli. Çünkü bunların tüm örnekleri İngiltere, ABD ve Almanya'daki özel koleksiyonlarda, yüksek paralara satılıyor. Bu heykelcik, özel koleksiyonlardaki eserlerin Türkiye'den gitmiş olduğunu büyük ölçüde kanıtlıyor. Yurt dışında özel koleksiyonlarda bulunan Batı Anadolu'ya ait özel eserleri, belki bu heykelcik sayesinde ileriki yıllarda geri alma olanağını bulmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

'BİZİ HEYECANLANDIRAN BİR ESER OLDU'

Heykelciğin bu yılın son buluntusu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyüğü tabakasından çıkan bir heykelcik. Bu yılın son buluntusuydu. Bizi heyecanlandıran bir eser oldu. Günümüzden yaklaşık 6 bin öncesine ait Kalkolitik döneme ait tanrıça heykeli. 'Göğe, yıldızlara bakan kadın' olarak adlandırılan bir heykelcik. 'Kilya' denilen bir heykel türüne girmekte. Mermerden yapılmış. Kolları penguen şeklinde, göğüslerini tutan vaziyette bir heykelcik. Bu tür heykelciklerin kafa yapıları, genelde kırık olarak ele geçiyor. Çünkü çok ince bir kafa yapısı var. Göğe doğru bakan, patlak gözleriyle simgelenen bir heykelcik" diye konuştu.

Doç. Dr. Zafer Derin, bulunan heykelciğin kadını simgeleyen, o dönemin dinsel inançlarını ve mermerle bağlantısını ortaya koyan bir eser olduğunu da kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeşilova Höyüğü6 Bin Yıllık Tanrıça Heykelciği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Roma İmparatoru 1'inci Anastasios, Dara antik kenti için Suriye'den taş ustası getirtmiş
Roma İmparatoru 1'inci Anastasios, Dara antik kenti için Suriye'den taş ustası getirtmiş
Yeşim Kale Art Gallery - Kar Fırtınasında Bahar Çiçekleri
Yeşim Kale Art Gallery - Kar Fırtınasında Bahar Çiçekleri
BURCU KIRATLI TİYATRO OYUNU İLE DÖNÜYOR
BURCU KIRATLI TİYATRO OYUNU İLE DÖNÜYOR
Android prömiyeri cevahir sahnesinde gerçekleşti 
Android prömiyeri cevahir sahnesinde gerçekleşti 
1500 yıllık açık hava şölenini anlatan mozaik bulundu
1500 yıllık açık hava şölenini anlatan mozaik bulundu
Dünyanın en eski kehanet merkezi Klaros'tan kült heykellere ait 35 parça çıkarıldı
Dünyanın en eski kehanet merkezi Klaros'tan kült heykellere ait 35 parça çıkarıldı
“Eğlenerek 12 Buçuk Günde İngilizce Öğrenmek İster misiniz?”
“Eğlenerek 12 Buçuk Günde İngilizce Öğrenmek İster misiniz?”
BİR KADININ SABRI NE ZAMAN YORULUR?
BİR KADININ SABRI NE ZAMAN YORULUR?
Odunpazarı Modern Müze, '100 yılın en iyi 25 müze binası' listesinde
Odunpazarı Modern Müze, '100 yılın en iyi 25 müze binası' listesinde

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma