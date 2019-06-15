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YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ KLASİK OTOMOBİLLERİ BU FESTİVALDE
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YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ KLASİK OTOMOBİLLERİ BU FESTİVALDE

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından 28–30 Haziran 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde bu yıl 2’nci kez düzenlenecek “Klasik Araç Festivali’nde’’ Yeşilçam rüzgarı esecek.

YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ KLASİK OTOMOBİLLERİ BU FESTİVALDE

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından 28–30 Haziran 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde bu yıl 2’nci kez düzenlenecek “Klasik Araç Festivali’nde’’ Yeşilçam rüzgarı esecek.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:43
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YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ OYUNCULARININ PAHA BİÇİLEMEZ KLASİK OTOMOBİLLERİ BU FESTİVALDE

İSTANBUL- Beyazperde’de oyuncular kadar onların kullandıkları otomobiller de büyük hayran kitlesi edinmişti. Bunlardan biri; Türk sinemasında babacan tavırları, tatlı sert karakteri ile unutulmaz oyuncuları arasında kendine özel bir yer edinen Hulusi Kentmen’in yıllarca kullandığı 1956 Ford Fairline Convertible. Üstü açık mavi beyaz renklerdeki klasikleşmiş bu otomobil festivalin en nadide parçalarından biri olacak. Hulusi Kentmen’e ait zamanın en gözde otomobillerinden biri olan bu araç aynı zamanda Türk Sinemasının farklı yapıtlarında  da birçok ünlü aktör tarafından kullanılmıştı.

"Haydi Nebahat abla, dümenimiz yolunda, gazla ablacığım gazla” şarkısının sözleri bir kuşağın hala dilinde. 1970 yılı yapımı “Şoför Nebahat” filminde usta oyuncu Fatma Girik’in, babası öldükten sonra şoförlük yapmak zorunda kalarak kullandığı 1952 model Plymouth Sedan marka araç da 2.Uluslararası Klasik Araç Festivalinde sinema ve otomobil tutkunlarıyla buluşacak. 

Yeşilçam’ın unutulmaz komedi filmlerinin en önemli oyuncularından biri olan Zeki Alasya’nın 1960 model Chevrolet Impala’sı da festivalde ilgiyi üzerinde toplayacak. Ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak kırmızı renkte üstü açılabilir bu otomobil, 1972 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı ve Tarık Akan ve Filiz Akın paylaştıkları “Tatlı Dillim” filminde de kullanılmıştı. Bunların yanında ayrıca; Müzeyyen Senar’ın sıfır olarak ilk satın aldığı ve uzun yıllar severek kullandığı 1970 Anadol’u, Ayhan Işık’ın 1966 model Mercedes’i, Sadri Alışık’ın 1957 Chevrolet Belair’ini de festivalde yakından görmek mümkün olacak. Klasik otomobillere olan tutkularıyla bilinen Burhan Öcal, Serdar Gökhan, Rasim Öztekin ve İlker Ayrık gibi bir çok ünlü isim de günümüzde kullandıkları klasik otomobilleriyle birlikte katılımcılar arasındaki yerlerini alacak.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.06.2019 05:50
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