‘YEŞİL Mİ BURSA?’ FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLANDI

HABER: NEDRET HOTUN



“Yeşil Mi Bursa?” ana temasıyla düzenlenen ve ülke genelinden toplam 241 fotoğrafın katıldığı yarışmada birinciliği Furkan Taşçı kazanırken, İlhan Gök ikinci, Fahrettin Beceren de üçüncü oldu. Jürinin değerlendirmeleri sonucu Erdal Yavuzak ile Mücahit Halil Mercan da mansiyon ödülü kazandılar. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen yarışmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “5. sini gerçekleştirdiğimiz ‘Yeşil Mi Bursa?’ Ulusal Fotoğraf yarışmasıyla yine kent olarak nereye gittiğimiz konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemiştik. Görüldüğü üzere yarışmaya katılan fotoğraflar amacımızı net olarak ortaya koymuştur; elbirliği ile Bursa’yı ne hale getirdiğimiz seçkiye katılan eserlerden çok net okunmaktadır. Dolayısıyla kentimize fotoğrafçılar gözüyle dışardan baktığımız bu yarışmayı vesile kabul edip şapkalar öne konmalı, kenti yönetenler başta olmak üzere tüm kullanıcılar bundan sonrası için gereğini yapmalıdır’ dedi.