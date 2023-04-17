Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.062,21
ALTIN
1.242,80
DOLAR
19,39
STERLİN
24,04
EURO
21,20
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeşil bir dünya bilinci için çizgi hikâye serisi: Geleceğin Kahramanı

Enerjisa Enerji, ‘Herkes için Daha İyi Bir Gelecek’ sağlamak üzere sürdürülebilir bir dünya yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Enerjisa Enerji bu doğrultuda tüm nesillerin daha yeşil bir dünya bilinci ile hareket etmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Geleceğin Kahramanı’ 2D çizgi hikâye serisini çocuklarla buluşturuyor. Serinin Youtube’ta yayınlanan ilk altı bölümü 6,5 milyona yakın izlenme ile büyük ilgi gördü.

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:00
5 Okunma
Yeşil bir dünya bilinci için çizgi hikâye serisi: Geleceğin Kahramanı

İSTANBUL- ‘Herkes için Daha İyi Bir Gelecek’ hedefiyle yürüttüğü projelerine bir yenisini daha ekleyerek Geleceğin Kahramanı video serisini oluşturan Enerjisa Enerji, gençlerden aldığı ilham ile geçmiş yılların sevilen tarzı olan çizgi-roman kültürünü birleştiriyor ve heyecan dolu bu macerayı geniş kitlelere aktarıyor.

Odağında gençler ve daha iyi bir gelecek var

 

Daha iyi bir gelecek için yaptığı çalışmaları gençlere daha iyi anlatmak isteyen Enerjisa Enerji, Geleceğin Kahramanı serisinde yarattığı kurgusal karakter Alya’nın maceralarını anlatıyor. Alya’nın, babasını arama yolculuğuna çıktığı animasyon dizi ile hem farkındalık oluşturmak hem de kısa ve eğlenceli içerikler ile yeni nesli daha iyi bir gelecek hakkında bilgilendirmek hedefleniyor. Her Cuma günü Enerjisa Enerji’nin YouTube kanalında yayınlanan ve toplamda 8 bölümden oluşacak serinin ilk altı bölümü 6,5 milyona yakın izlenme ile büyük ilgi gördü. Serinin gelecek bölümleri ve Alya’nın başına gelecekler ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Babasıyla çok iyi bir ilişkisi olan bilim aşığı Alya’nın, babasının aldığı elektrikli araçtan etkilenerek üzerinde yaptığı geliştirmelerin aktarıldığı hikâyede, Alya ailesi tarafından topluma ve çevreye saygılı, farkındalık sahibi genç bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Babasının doğum gününde onu yalnız bırakmamak için elektrikli arabasıyla yola çıkıyor ve yolda çeşitli maceralara atılıyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Geleceğin Kahramanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanat, bu yılki teması ‘Değişen Ufuklar’ olarak belirlendi
Sanat, bu yılki teması ‘Değişen Ufuklar’ olarak belirlendi
Sevinç Çiftci'nin Solo Sergisi Mayıs Ayında
Sevinç Çiftci'nin Solo Sergisi Mayıs Ayında
“Salı Resitalleri”nin Nisan ayı programında; 3 Bas Grubu sahnesi
“Salı Resitalleri”nin Nisan ayı programında; 3 Bas Grubu sahnesi
Yaz mevsimi, muhteşem konserlerle başlıyor
Yaz mevsimi, muhteşem konserlerle başlıyor
Türkiye’nin Aydınlanma Işığı Olan Köy Enstitülerinin 83. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz
Türkiye’nin Aydınlanma Işığı Olan Köy Enstitülerinin 83. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz
Pasajda Bir Yıl Sergisi, Galeri Deniz’de Açıldı
Pasajda Bir Yıl Sergisi, Galeri Deniz’de Açıldı
Valerıa Castro İlk Kez Ankara’da
Valerıa Castro İlk Kez Ankara’da
Bayramın Neşesi İş Sanat'ın YouTube Kanalında
Bayramın Neşesi İş Sanat'ın YouTube Kanalında
“World Çocuk Festivali” 23 Nisan’da Yapı Kredi bomontiada’da
“World Çocuk Festivali” 23 Nisan’da Yapı Kredi bomontiada’da

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi