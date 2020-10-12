Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak

ANKARA - CSO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sanatseverlerle buluşacak. Yeni yüzünde, senfonik müziği tanımlayan 4 parçalı katmanı ön plana çıkaran Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni logosunda da bu yaklaşımın izleri görüldü. CSO'nun sanatçılarla yüz yüze gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde varılan ortak fikirlerden hareketle üretilen yeni kurumsal kimlik çalışmasını grafik ve fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner tasarladı.



1970'Lİ YILLARIN ESİNTİLERİNE YER VERİLDİ



Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni logosunda 1970'li yılların esintilerine yer verildi. O yıllarda tasarlanarak günümüze ulaşan eski CSO logosunun çağrışımına bir saygı duruşu amacı taşıyan yeni form arayışı, somut bir enstrümanın şekilsel varlığından ziyade bütüncül bir dizini ifade etme yöntemini öne çıkardı. Yaylı, telli, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan orkestra yapısının hareket, uyum, beceri ve disiplin kavramlarıyla ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkan yeni logo tasarımı, orkestranın tarihsel misyonuyla gelecek vizyonunu bağdaştırmak amacıyla güçlü bir renk paleti ve yazı tipiyle zenginleştirildi. Dünya müziğine Anadolu'dan miras bırakılmış yegane enstrüman olan timpaninin gövdesini saran bakır/bronz sarısı ve keskin yardımcı renklerle tasarlanan logo, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Ankara'ya taşındığı yıllarda yaratılmış olan 'Futura' yazı karakteriyle bütünleştirilerek çağdaşlık çizgisine atıfta bulunuldu. 'İnsan' ve 'duygu' kavramları üzerine kurulu yeni iletişim stratejisi ve sloganlarıyla, pandemi sürecinde toplumsal sorumluluğunu da içine alan bir kampanya planlayan CSO’nun, yeni sezon programının çalışmaları ise son hızla devam ediyor.