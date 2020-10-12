Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1180
ALTIN
486.707
DOLAR
7.8498
STERLİN
10.2648
EURO
9.2568
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı önleyecek
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı...
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni yüzü ve yenilenmiş logosuyla yeni evinde coşkulu bir 'Gala Konseri' ile müzikseverlere buluşacak.

12 Ekim 2020 Pazartesi 13:02
8 Okunma
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak

ANKARA - CSO, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sanatseverlerle buluşacak. Yeni yüzünde, senfonik müziği tanımlayan 4 parçalı katmanı ön plana çıkaran Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni logosunda da bu yaklaşımın izleri görüldü. CSO'nun sanatçılarla yüz yüze gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde varılan ortak fikirlerden hareketle üretilen yeni kurumsal kimlik çalışmasını grafik ve fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner tasarladı.

1970'Lİ YILLARIN ESİNTİLERİNE YER VERİLDİ

Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni logosunda 1970'li yılların esintilerine yer verildi. O yıllarda tasarlanarak günümüze ulaşan eski CSO logosunun çağrışımına bir saygı duruşu amacı taşıyan yeni form arayışı, somut bir enstrümanın şekilsel varlığından ziyade bütüncül bir dizini ifade etme yöntemini öne çıkardı. Yaylı, telli, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan orkestra yapısının hareket, uyum, beceri ve disiplin kavramlarıyla ilişkilendirilmesiyle ortaya çıkan yeni logo tasarımı, orkestranın tarihsel misyonuyla gelecek vizyonunu bağdaştırmak amacıyla güçlü bir renk paleti ve yazı tipiyle zenginleştirildi. Dünya müziğine Anadolu'dan miras bırakılmış yegane enstrüman olan timpaninin gövdesini saran bakır/bronz sarısı ve keskin yardımcı renklerle tasarlanan logo, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Ankara'ya taşındığı yıllarda yaratılmış olan 'Futura' yazı karakteriyle bütünleştirilerek çağdaşlık çizgisine atıfta bulunuldu. 'İnsan' ve 'duygu' kavramları üzerine kurulu yeni iletişim stratejisi ve sloganlarıyla, pandemi sürecinde toplumsal sorumluluğunu da içine alan bir kampanya planlayan CSO’nun, yeni sezon programının çalışmaları ise son hızla devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıSanatseverler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patara Antik Kenti, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluşacak
Patara Antik Kenti, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluşacak
ÖZKAN AKBULUT KİMDİR ?
ÖZKAN AKBULUT KİMDİR ?
Altın Portakal'a kadınlar damga vurdu
Altın Portakal'a kadınlar damga vurdu
‘Yemek Önemli!’ Kanalı Dünya Turunda
‘Yemek Önemli!’ Kanalı Dünya Turunda
5. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİNİN FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ
5. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİNİN FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ
SANKİ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ’NİN PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SANKİ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ’NİN PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU
TÜRKÇE SEVDALISI OĞUZ ÇETİNOĞLU
ERSİN ALOK ‘BENİM MESKENİM DAĞLARDIR’ SERGİSİ İLE BURSA’DA
ERSİN ALOK ‘BENİM MESKENİM DAĞLARDIR’ SERGİSİ İLE BURSA’DA
“Pandemiden Sonra”nın Kazananları Belli Oldu
“Pandemiden Sonra”nın Kazananları Belli Oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma