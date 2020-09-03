YENİ SİNEMA FİLMİ KAYGISIZ BAŞ’IN ÇEKİMLERİNİ TAMAMLADI 

"KAYGISIZ BAŞ" GELİYOR

OYUNCU TANER ŞAHİN BAŞROLDE

HABER: ASLI M.SARI

" Savaşçı " dizisinin Gökhan Üsteğmeni Taner Şahin, hem senaryo ekibinde çalıştığı hem başrolünü paylaştığı “KAYGISIZ BAŞ" GELİYOR.





SAVAŞÇI ÜSTEĞMEN, “KAYGISIZ BAŞ”TA

FOX'un, başrollerini Murat Serezli, Berk Oktay ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı sevilen dizisi 'Savaşı’nın oyuncu kadrosunda son zamanlarda adından söz ettiren ve Üsteğmen Gökhan Toprak karakteriyle izleyicinin sevgisini kazanan Taner Şahin, Murat karakterini canlandırdığı yeni sinema filmi Kaygısız Baş’ın çekimlerini tamamladı.

BEGEN FİLM HIZLI BAŞLADI!

Metin Begen yapımcılığını üstlendiği Begen Film imzalı Kaygısız Baş sinema filmi ile sektörde adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Begen Filmin ilk sinema filmi olan Kaygısız Baş’ın Yönetmen koltuğuna Taha Ulukaya oturdu. Turgay Tanülkü, Burak Satıbol, Mehmet Çepiç, Ferdi Akarnur, Bülent Ergün, Taner Şahin, Erman Cihan ve Mehmet Küçük gibi isimlerin yanı sıra sürpriz sevilen oyuncularında yer aldığı "Kaygısız Baş", sinema izleyicisini hem çok güldürüp hem yüreklerine dokunup hüzünlendirmeye hazırlanıyor.

GERCEK BİR HİKÂYEDEN BEYAZ PERDEYE

90'lı yılların başlarında yaşanmış bu hikâye günümüze uyarlandı. Bedri ve Fehmi kardeşler babaları İbrahim ile buldukları define üzerine anlaşmazlığa düşerler. Bedri ve Fehmi babalarını öldürüp, parçalayarak poşetler ve köy dışında derince bir kuyuya atarlar. İstanbul'da işleri iyi gitmeyen ve çalıştığı fabrikadan kovulan kuzenleri Murat'ın tam bu sırada Ürgüp e kesin dönüş yapma kararıyla kuzenlerin yolları kesişir. Trajikomik olaylar zinciri başlar.

KAYGISIZ BAŞ GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK

Etkileyici hikâyesiyle vizyona gelmeye hazırlanan filmin çekimlerinin büyük çoğunluğu Kapadokya'da gerçekleşti. Ürgüp'ün masalsı dokusuyla izleyene görsel şölen yaşatacak.

SAVAŞÇI YENİ SEZONDA ÜSTEĞMEN GÖKHAN GİZEMLİ DÖNÜŞÜYLE EKRANA KİTLEYECEK

Covid salgını nedeniyle sete uzun süre ara veren Savaşçı dizisi, yeni sezonda izleyenleri Üsteğmen Gökhan (Taner Şahin), gizemli dönüşüyle de, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Üsteğmen Gökhan, Yüzbaşı Haydar Bozkurt'un (Sarp Levendoğlu) eski askeri ve silah arkadaşıdır. İki yıl önce Ağrı-Tendürek Dağı'nda girilen büyük bir çatışmadan sonra cenazesi bile bulunamaz ve kayıtlara 'Şehit' olarak geçer. Ailesi yıllarca Üsteğmen Gökhan'ı şehit olarak kabul eder ve alışmaya çalışır. Ancak bir gün Harekât Merkezi'ne bir video ulaşır ve görüntülerdeki kişi Üsteğmen Gökhan Toprak'tır...