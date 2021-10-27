YENİ SEZONA YENİ OYUN ‘HAYATIM ROMAN’

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Yeni sezon yeni oyun" diyerek yine kendi yazıp, yönetip, oynadığı Hayatım Roman oyunuyla 29 Ekim'de sevenleriyle buluşacağını duyurdu.

Ali Poyrazoğlu, yeni oyunuyla 29 Ekim’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 3 Kasım’da Mecidiyeköy Trump Sahne’de seyircisiyle buluşacak.

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu web sitesinde oyunla ilgili şu metin paylaşıldı:

HAYATIM ROMAN

Sürekli, “Hayatım Roman“ deriz…

Kovulamayacağımız tek cennet olan anılarımızı her anlatışımızda

farklı bir şekilde paylaşırız.

Her seferinde öykülerimizin kırılma noktalarının altına çizeriz.

En zor okuma, insanın kendini okumasıdır.

Herkes en azından bir gün kendini okumak istediğinde nereden

okuyacak…

Ali Poyrazoğlu diyor ki,

Aşık değilsen ölüsün..

Aşk hikayelerimizden yola çıkarak yaşamı okumanın yollarında

dolaşan bir güldürü ”Hayatım Roman”.

Aynayı tuttum yüzüme

Ali göründü gözüme

Nazar eyledim ben özüme

Ali göründü gözüme

Özüne nazar eyleyip, kahkahalarla yaşama meydan okumanın yol

haritası.

Ali Poyrazoğlu’nun yeni güldürüsü “Hayatım Roman” yine çok ses

getirecek.