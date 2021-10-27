YENİ SEZONA YENİ OYUN ‘HAYATIM ROMAN’

NEDRET HOTUN
İSTANBUL
Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Yeni sezon yeni oyun" diyerek yine kendi yazıp, yönetip, oynadığı Hayatım Roman oyunuyla 29 Ekim'de sevenleriyle buluşacağını duyurdu.
Ali Poyrazoğlu, yeni oyunuyla 29 Ekim’de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 3 Kasım’da Mecidiyeköy Trump Sahne’de seyircisiyle buluşacak.
Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu web sitesinde oyunla ilgili şu metin paylaşıldı:
HAYATIM ROMAN
Sürekli, “Hayatım Roman“ deriz…
Kovulamayacağımız tek cennet olan anılarımızı her anlatışımızda
farklı bir şekilde paylaşırız.
Her seferinde öykülerimizin kırılma noktalarının altına çizeriz.
En zor okuma, insanın kendini okumasıdır.
Herkes en azından bir gün kendini okumak istediğinde nereden
okuyacak…
Ali Poyrazoğlu diyor ki,
Aşık değilsen ölüsün..
Aşk hikayelerimizden yola çıkarak yaşamı okumanın yollarında
dolaşan bir güldürü ”Hayatım Roman”.
Aynayı tuttum yüzüme
Ali göründü gözüme
Nazar eyledim ben özüme
Ali göründü gözüme
Özüne nazar eyleyip, kahkahalarla yaşama meydan okumanın yol
haritası.
Ali Poyrazoğlu’nun yeni güldürüsü “Hayatım Roman” yine çok ses
getirecek.
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