“Yeni Güne Merhaba” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi açılışı, kurallar dahilinde gerçekleşen sergide sanatçının 19 tane eseri sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 17 Haziran’a kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide eserleri beğeni alan Dr.Öğr.Üyesi - Sanatçı Abdül Tekin kendini bize kısaca şöyle tanıttı.

“1980 İzmir Doğumluyum. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Gsf Cam Bölümünde 1 yıl eğitim aldıktan sonra İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği’nden 2009 yalında mezun oldum. Aynı yıl Tunceli Mazgirt’e Milli Eğitim Bakanlığı’nda kadrolu öğretmen olarak atandım. Yine aynı yıl Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Öğretmenliği alanında Yüksek Lisans Kocaeli Üniversitesi Plastik Sanatlar Resim Alanında Sanatta Yeterlik yaptım. 2018 yılına kadar Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi’nde sürdürdüğüm öğretmenlik mesleğinden Iğdır Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi olarak atandığım için ayrıldım. Iğdır Üniversitesi Resim Bölümünün kurucularıyız. Halen resim bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Şu ana kadar 6 kişisel sergi ve yurt içinde ve dışında karma sergilere, sempozyum, seminer ve çalıştaylara katıldım. Evli ve iki çocuk babasıyım”