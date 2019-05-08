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Yeni açtığı galerisiyle sanata katkı sunacak

Yeni kitabı Kapalıçarşı’nın Taşları’nda 500 yıllık Kapalıçarşı geleneği ve mücevherat ustalarını anlatan Fatoş Altınbaş Sarıgül, kitapla aynı adı taşıyan sanat galerisi ‘The Stones of Grandbazaar Arts & Design’ı açtı. Sarıgül, Akaretler’de açılan galeride sergilerden söyleşilere, çeşitli sanat ve tasarım etkinliklerine ev sahipliği yaparak sanata katkı sunacağını belirtti.

Yeni açtığı galerisiyle sanata katkı sunacak

Yeni kitabı Kapalıçarşı’nın Taşları’nda 500 yıllık Kapalıçarşı geleneği ve mücevherat ustalarını anlatan Fatoş Altınbaş Sarıgül, kitapla aynı adı taşıyan sanat galerisi ‘The Stones of Grandbazaar Arts & Design’ı açtı. Sarıgül, Akaretler’de açılan galeride sergilerden söyleşilere, çeşitli sanat ve tasarım etkinliklerine ev sahipliği yaparak sanata katkı sunacağını belirtti.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:20
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Yeni açtığı galerisiyle sanata katkı sunacak

İSTANBUL - Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üy. Fatoş Altınbaş Sarıgül,  yayınlanan yeni kitabı ‘Kapalıçarşı’nın Taşları’nın ardından kitapla aynı adı taşıyan sanat galerisi ‘The Stones of Grandbazaar Arts & Design’ı açtı. Kitabında 500 yıllık Kapalıçarşı geleneği ve mücevherat ustalarını anlatan Sarıgül, Akaretler’de açılan galeride sergilerden söyleşilere çeşitli sanat ve tasarım etkinliklerine ev sahipliği yapacağını belirtti.  Sarıgül, sanat galerisindeki ilk etkinliğini öğrencileriyle yaparak, deneyimlerini paylaştı ve tavsiyelerde bulundu.

THE STONES OF GRANDBAZAAR’DA İLK SÖYLEŞİ

Sanat galerisindeki ilk etkinliği öğrencilere ayıran ve Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Fatoş Altınbaş Sarıgül, öğrencilerle deneyimlerini paylaşarak, tavsiyelerde bulundu.

İş dünyasına mücevherat işiyle başlayan Altınbaş ailesinin bir üyesi olan Fatoş Altınbaş Sarıgül, aile olarak sanat ve tasarıma büyük önem verdiklerini söyledi. Açtığı sanat galerisinde sergilenen mücevherat koleksiyonunun Kapalı Çarşı’nın Ermeni ustaları tarafından yapıldığını anlatan Sarıgül şunları aktardı:

“Doktora tezimi yazarken 7 Ermeni ustayla çalışma imkanı buldum. Hepsi şu anda zor şartlar altında Kapalı Çarşı’da mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar. Kapalı Çarşı’ya daha önceleri ziyaretlerimde çok güzel çalışmalar yaptıklarını görmüştüm. Sonrasında bu kitapla birlikte bu değerli eserleri bir araya getirip bir koleksiyon yapmak istedim. Onların desteğiyle Mevaris Mücevher Koleksiyonu adıyla 30 parçalık bir koleksiyon oluşturdum. Kitabımda bu ustaların tasarımlarına yükledikleri anlamlar var, ne düşündükleri nasıl yaptıkları var. Kimisi kullandığı taştan, kimisi Osmanlı’dan ilham alıyor. Bu değerli sanatkârlarla konuşarak birlikte anlam yaratmak istedik.”

“KIZLAR DA ÇIRAKLIKTAN BAŞLAYABİLİR”

Söyleşide öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Fatoş Altınbaş  Sarıgül, erkekler kadar kız öğrencilerin de tasarım ustası olabileceğine vurgu yaparak, “Kızlar takı mücevherat tasarımındaki ince işçiliğe daha yatkınlar ve bu işe erkekler gibi çıraklıktan girmeyi kabul ediyorlar. Kapalı Çarşı’nın ustaları gerçekten çok saygı değerler. Orada bir kültür var; ‘biz önce çıraklarımıza adabı, edebi sonra mesleği öğretiriz’ diye. Gerçekten de ustalık- çıraklık kavramı aslında Türkiye’nin çok ihtiyacı olan bir kavram” dedi.

ÖĞRENCİLERE KARİYER TAVSİYELERİ

Mücevheratta markalaşabilmenin önemine de değinen Sarıgül, öğrencilere mezun olduktan sonra iş dünyası ve kariyer yolunda atmaları gereken adımlara dair önerilerde de bulundu. 

Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı Bölümünün, Türkiye’de vakıf üniversiteleri içinde, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı tasarım eğitimi veren 4 yıllık tek lisans programı olduğunu belirten Sarıgül, “Sanat aslında biraz da ekonomik bir şeydir. Ekonomik kaygı sebebiyle insanlar çocuklarını sanatçı olmaya yönlendirmiyordu. Ama artık şimdilerde insanların çocuklarını tasarımcı olmaya yönlendirir olduklarını görüyoruz. Çocuklarının iyi kazandıklarını görmeye başladılar. Tecrübeleri biriktirerek, sabırlı ve disiplinli çalışarak iyi yerlere geleceğinizi, mezunlarımızın çok iyi işler yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Fatoş Altınbaş Sarıgül, öğrencilerle birlikte bir takı tasarım atölyesi programı başlatmayı planladığını da söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatoş Altınbaş SarıgülKitap
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