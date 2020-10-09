‘Yemek Önemli!’ Kanalı Dünya Turunda

İSTANBUL- “Yemek önemli!” adıyla açtığı YouTube kanalı ve Instagram sayfasında yemek tarifleri paylaşan Umut Kanuni, birbirinden eğlenceli videolarıyla sosyal medyada fenomen haline geldi. Umut Kanuni, büyük ilgi gören YouTube kanalında şimdi de yepyeni bir seriye başladı: Dünya Mutfağı...

İLK DURAK YUNANİSTAN

Dünyanın önde gelen mutfaklarından yemek tarifleri veren Umut Kanuni, geçtiğimiz üç hafta boyunca Yunan lezzetlerini kanalına taşıdı. Umut Şef’in Tzatziki (Yunan usulü kuru cacık), Pita ekmeği ve tahin sos videoları binlerce yemeksevere ulaştı.

OSMANLI YEMEKLERİ

Umut Şef, beğeni toplayan paylaşımlarına şimdi de geçmişimizden özel yemeklerle devam ediyor. Yemek önemli! mutfağında bu kez Osmanlı yemekleri pişiyor. Osmanlı mutfağının önemli püf noktalarını da aktaran Umut Kanuni, dünya turuna önümüzdeki haftalarda devam edecek.

Haber: Elif Hayvalı