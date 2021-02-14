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Yeliz Demirci, ‘Nazra’ adlı kitabını anlatıyor

Ayşenur Mama’nın haberi için tıklayınız...

14 Şubat 2021 Pazar 12:19
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Yeliz Demirci, ‘Nazra’ adlı kitabını anlatıyor

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Yeliz Demirci’nin “Nazra” adlı kitabı 2020’nin ağustos ayında raflarda yerini aldı. Demirci, Luna Yayınları etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırdığı eseriyle ilgili şunları söyledi:

Hayata ve aşka dair yaşadığımız her şeyden biraz var Nazra’da. Bir anlık kareye bir satırla ne koyabilirseniz o çıkıyor bir köşede karşınıza. Yaşanmışlıkları, yaşayamadıklarımızı, özlemi, hasreti, kavuşmayı, ayrılığı, umudu, umutsuzluğu, hayalleri, kahkahaları, acıyı, gözyaşını, zorlukları, isyanı, hayatı barındırıyor. Kendinizi bulduğunuz her şiirde esas kahraman sizsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yeliz DemirciNazra
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