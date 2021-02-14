Yeliz Demirci, ‘Nazra’ adlı kitabını anlatıyor

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Yeliz Demirci’nin “Nazra” adlı kitabı 2020’nin ağustos ayında raflarda yerini aldı. Demirci, Luna Yayınları etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırdığı eseriyle ilgili şunları söyledi:

Hayata ve aşka dair yaşadığımız her şeyden biraz var Nazra’da. Bir anlık kareye bir satırla ne koyabilirseniz o çıkıyor bir köşede karşınıza. Yaşanmışlıkları, yaşayamadıklarımızı, özlemi, hasreti, kavuşmayı, ayrılığı, umudu, umutsuzluğu, hayalleri, kahkahaları, acıyı, gözyaşını, zorlukları, isyanı, hayatı barındırıyor. Kendinizi bulduğunuz her şiirde esas kahraman sizsiniz.