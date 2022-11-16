‘Yedi Güzel‘ ilk konserini verdi

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı’nın 9. Zirve toplantısı çerçevesinde, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın himayesi ile kurulan “Yedi Güzel“ klasik müzik grubunun ilk konseri düzenlendi.

Konsere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziraathan Mirziyoyeva ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın eşi Aniko Levai katıldılar.

Konserde Cumhurbaşkanı ve başbakan eşlerine “Yedi Güzel” müzik grubu hakkında bilgi verildi ve katalog sunuldu. Sanatkarlar tarafından ifa edilen nağmeler coşkuyla alkışlandı.

Vakfın himayesi ile kurulan “Yedi Güzel” müzik grubu Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan’ı temsil eden kabiliyetli sanatçılardan oluşuyor. Grubun repertuarı Türk halklarının manilerinden, ayrıca meşhur Türk ve dünya bestekarlarının eserlerinden oluşturuldu.