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"Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı" açıldı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı" okurlarla buluştu.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:51
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"Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı" açıldı
İstanbul

Şair Nurullah Genç, Ali Haydar Haksal ve Ersin Nazif Gürdoğan'ın onur konuğu olduğu fuar, okur-yazar buluşmaları, imza günleri, paneller ve pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan fuarın açılışında bir konuşma yapan Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, bir kitabın bir insanın hatta bir ailenin hayatını değiştirebileceğini bir anısıyla birlikte anlatarak, "Kitap irşattır, medeniyettir. Aslında diğer varlıklardan bizim insan olduğumuzun farkını ortaya koyan kitaptır." dedi.

Açılışın ardından şair Nurullah Genç'in yanı sıra Ersin Nazif Gürdoğan, Ali Haydar Haksal ve Şakir Kurtulmuş bir söyleşi gerçekleştirdi.

Adını Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden alan fuarda, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç'un eserlerinin yer aldığı stantlar yer alacak.

Fuarda ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden edebiyatçılar için ayrı stantlar kurulacak. Fuarda depremde vefat eden yazarların kitapları satın alınabilecek.

Fuara Esenler Belediyesi ise tüm yayınlarıyla katılacak. Fuar ayrıca Ramazan Bayramı'nın 3. günü de açık olacak.

Fuarda Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından sanat standı da kurulacak. Stantta ahşap rölyef, çini, desen (geometri) atölyesi, ebru, grafiti, hüsn-i hat, kağıt rölyef, kaligrafi, karikatür, resim, seramik, seramik takı atölyesi, temel tasarım ve el sanatları branşında eğitim alan öğrencilerin el emeği ürünleri sergilenecek.

Ürünlerden elde edilen gelirler ise deprem bölgesine gönderilecek. Bazı branşlarda ise workshoplar düzenlenerek ziyaretçiler çeşitli ürünler yapma fırsatı bulacak. Workshoplardan elde edilen gelirler de depremzede kumbarasında biriktirilerek ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Her gün 12.00 ve 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuar, 7 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
KitapFuar
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